Ajax Vrouwen met zijn tienen langs Brescia

Tot na de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag was Brescia een ‘verboden woord’. Daarna volgden tien dagen voorbereidingstijd op het Champions League-debuut van Ajax Vrouwen tegen het Italiaanse ACF Brescia Femminile. Video’s van de tegenstander werden bestudeerd om een strijdplan te maken. Maar na twintig minuten spelen kon de minutieuze voorbereiding al de prullenbak in. Het werd een wedstrijd op strijdkracht.

Een maand geleden werd op sportpark De Toekomst gejuicht om de loting tegen de Italianen. Als niet direct geplaatste ploeg had Ajax Vrouwen in plaats van Brescia ook Olympique Lyon, VfL Wolfsburg, FC Barcelona of Bayern München kunnen treffen - Europese topploegen. Deze loting bood aanzienlijk meer perspectief. Maar van onderschatting was zeker geen sprake. Zo vertelde Benno Nihom, hoofdtrainer van het team, een week voor de wedstrijd: „Net als wij hebben ze een hoop internationals, zeven stuks. Die kunnen echt wel wat.”

Rode kaart

In 2015 kwam Brescia - uitkomend in de Serie A - voor de eerste en enige voorgaande keer uit in de Champions League. Toen werd het uitgeschakeld in de achtste finale door topclub Olympique Lyon, dat het toernooi viermaal won. In eigen land draait het al enige tijd mee in de top en is het regerend kampioen in een competitie die als een van sterkere in Europa wordt beschouwd.

Nihom wilde het nog niet over Brescia hebben voor het laatste competitieduel ervoor afgewerkt was en verlangde dat ook van zijn spelers. „Brescia was een verboden woord. Na ADO hadden we nog tien dagen om ons voor te bereiden.” Met focussen op de competitie hoopte Nihom de spanning bij zijn ploeg weg te houden. Toch is het in de eerste minuten aftasten tegen de Noord-Italianen. Op het hoofdveld van een vol De Toekomst komt de thuisploeg net wat beter in de wedstrijd als de plannen drastisch herzien moeten worden. Aanvaller Marjolijn van den Bighelaar krijgt rood voor een elleboogstoot rond de middenlijn. Het is pas de twintigste minuut.

Veel doet de kaart niet met het spelbeeld. Het balbezit is nog steeds voor Ajax. De kansen zijn echter, zeker in de eerste helft, voor Brescia. Uit het niets duiken ze een aantal keer op in het strafschop van de Amsterdammers. Ajax creëert weinig. Op de vele doelpunten die ze in de kwalificatiewedstrijden maakten - Rigas FS (6-0), Pärnu Jalgpalliklubi (2-1) en Standard Luik (3-0) - hoeft het publiek niet te rekenen.

Ajax blijkt weerbaar

In de tweede helft wordt er van twee kanten steeds harder gespeeld. Brescia voert dat spel in de laatste tien minuten nog eens flink op. Overtreding na overtreding laat het spel veel stil liggen. Ajax verdedigt daadkrachtig waar nodig en probeert steeds snel om te schakelen. Pogingen om nog iets te forceren. En dat lukt. Drie minuten voor tijd kopt de ingevallen Linda Bakker een voorzet van oranje-international Desiree van Lunteren binnen (1-0).

De goal zorgt voor omdraaien van het spelbeeld. Nu is het de thuisploeg die het tempo eruit haalt en Brescia dat probeert te forceren. Ajax laat zien hoe weerbaar het is, ondanks de weinige ervaring in dit speelveld. Het team wint de allereerste Champions League wedstrijd ooit en kan zich met 1-0 winst op zak gaan opmaken voor de return over precies een week.