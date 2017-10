40 coupplegers veroordeeld tot levenslange straffen

De Turkse rechter heeft woensdag veertig mensen een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor hun rol in de mislukte coup van juli vorig jaar. In totaal stonden 47 mensen terecht voor hun betrokkenheid bij een helikopteraanval op een hotel waar de Turkse president Erdogan zou verblijven, meldt Reuters. De meesten van hen waren militairen. De rechter heeft 42 verdachten veroordeeld.

Bij de aanval op het hotel in Marmaris kwamen twee politiemensen om het leven. Erdogan en zijn gezin bleven ongedeerd. Zij hadden het gebouw kort voor de aanval verlaten. De verdachten die voor de rechter stonden werden er onder meer van beschuldigd geprobeerd te hebben de president om het leven te brengen.

‘Wij zijn het gras dat wordt vertrapt’

Het proces was de grootste rechtszaak in verband met de mislukte staatsgreep tot nu toe. Tegen de drie verdachten die bij verstek vervolgd werden, is volgens Reuters geen vonnis uitgesproken. Onder hen was ook de geestelijke Fetullah Gülen, die volgens de regering aanstichter was van de putsch.

Een deel van de verdachten zegt geen eerlijk proces gehad te hebben. De rechter zou door politieke niet objectief geweest zijn. ,,We zijn slechts gras dat tijdens het gevecht door de olifanten vertrapt wordt”, aldus een van de verdachten.