Windpark ‘op papier’ zoekt nieuw geld

Je verzamelt de juiste partners, je doet uitputtend onderzoek en je biedt uiteindelijk de beste prijs om het windpark op zee te mogen bouwen en verslaat daarmee 25 concurrerende biedingen. En dan, als de champagne nog maar nauwelijks verteerd is, zoek je al weer wegen om een deel van je belang in het windpark te verkopen. Logisch?

Het nieuws, zo’n tien maanden na het winnen van de aanbestedingsprocedure, komt niet als een verrassing. Shell kondigde eerder aan dat zij nieuwe financiers voor het project, 22 kilometers van de Zeeuwse kust, zochten. En zo gek is dat niet, leggen ingewijden uit. Natuurlijk heeft Shell grote fondsen beschikbaar, maar ook bij dit energieconcern kent het budget voor duurzame energie een grens. Tot 2020 trekt Shell jaarlijks maximaal zo’n 1 miljard euro uit voor bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. En nu de toekomst voor Borssele III en IV is veiliggesteld, kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsen een deel van de financiering voor hun rekening nemen. Ook een woordvoerder van Eneco laat weten dat nieuwe investeerders ervoor zorgen dat er „financiële ruimte ontstaat om in nieuwe duurzame projecten” te stappen.

In december 2016 won het Shell-consortitium de aanbesteding voor Borssele III en IV, met een record voor de laagste kostprijs per kWh. Lees ook: Nog even en er hoeft geen subsidie meer bij

Laag risico

Begin vorige maand al zei Guy Outen, verantwoordelijk voor de strategie bij Shell, naar een nieuwe partner uit te kijken. „Door partners bij zo’n duurzaam project bij elkaar te brengen wordt veel waarde gecreëerd.” Als eenmaal duidelijk is hoe zo’n windpark gerealiseerd gaat worden, dan daalt het risico en worden de opbrengsten stabiel. Ideaal dus voor pensioenfondsen. „Typerend voor ons bedrijf is dat het voor hoger rendement en hogere risico’s gaat”, aldus Outen die wel zei dat Shell aandeelhouder van Borssele blijft.

Ook Eneco blijft betrokken bij dit windpark in de dop. Als aandeelhouder, maar ook als afnemer van de stroom die de molens opleveren. Volgens enkele hoofdrolspelers is nog niet te zeggen of dit jaar al een nieuwe financiële deal wordt bereikt. Op 12 december is het een jaar geleden dat Borssele III en IV werd vergeven.