VVD’er Ton Hooijmaijers betaalt omkopingsgeld terug

Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft ruim drie ton terugbetaald aan de staat. De 330.828 euro kreeg hij toen hij zich als gedeputeerde in Noord-Holland liet omkopen. De terugbetaling is hij overeengekomen met het Openbaar Ministerie (OM). Dat maakte het Landelijk Parket dinsdag bekend.

Het OM eiste in 2015 nog ruim een half miljoen euro van Hooijmaijers. Als gedeputeerde in Noord-Holland liet hij zich omkopen door vastgoedbedrijven en grondbezitters. In ruil voor giften hielp hij ondernemers met het verkrijgen van grond en het wijzigen van bestemmingsplannen.

Begin dit jaar werd zijn veroordeling wegens ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen onherroepelijk na Hooijmaijers’ verloren bij de Hoge Raad. Daar zit hij nu een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden voor uit.

Hooijmaijers heeft altijd vol gehouden onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaat Frits Schneider is de betaling aan de staat „geen schuldbekentenis”. Schneider: „Door de veroordeling bij de Hoge Raad is hij aan het einde van zijn strafrechtelijke mogelijkheden gekomen. Alleen de ontnemingsprocedure hing nog. Dat kan je lang slepen of het nu afronden.” Volgens Schneider is de terugbetaling een „praktische oplossing”.

De VVD’er was jarenlang raadslid in Amsterdam voordat hij in 2005 gedeputeerde werd in Noord-Holland. Daar kwam hij in opspraak door hoge declaraties met een creditcard van de provincie. Voor die declaraties kon hij geen bonnetjes overleggen. In het voorjaar van 2010 deden de FIOD en de Rijksrecherche invallen bij Hooijmaijers op verdenking van ambtelijke corruptie en omkoping.