Meer zitplekken en usb-stopcontact in nieuwe intercity

Met de dinsdag gepresenteerde nieuwe intercity van de NS wordt de kans op een zitplaats groter. Ook krijgen zowel de eerste- als tweedeklasrijtuigen (usb-)stopcontacten en wifi. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe trein over de sporen raast. De NS verwacht dat de eerste treinen vanaf 2021 ingezet kunnen worden. Dan zal de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) worden ingezet op de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Breda.

In de nieuwe trein is meer ruimte voor bagage en wordt afval gescheiden ingezameld. In tegenstelling tot zijn voorganger is deze intercity enkeldeks: rolstoelvriendelijker en beter geschikt als hogesnelheidstrein. De trein die momenteel op de HSL rijdt, is een veredelde intercity die niet harder gaat dan 160 kilometer per uur. En dat terwijl in de omringende landen al jarenlang hogesnelheidstreinen met 300 kilometer per uur razen. De ICNG kan maximaal 200 kilometer per uur.

De treinen zijn een speciale versie van het treintype Coradia, van de Franse bouwer Alstom en kunnen ook op het reguliere spoor rijden. De NS wil de treinen op ten duur inzetten op het traject tussen Den Haag en Eindhoven.

De NS hebben bij de Franse treinenbouwer Alstom 79 nieuwe intercitytreinen besteld. Foto Robin Utrecht/ANP Opvallend is de lange spitse neus van de locomotief… Foto Robin Utrecht/ANP …met een brede zwarte baan langs de ramen. Foto Robin Utrecht/ANP Het zwart verloopt op de zijkanten van de trein naar NS-blauw Foto Robin Utrecht/ANP Reisinformatieschermen en gescheiden afvalinzameling op de “balkons”. Foto Robin Utrecht/ANP Foto Robin Utrecht/ANP De nieuwe treinen zijn enkeldeks treinen. De afgelopen 20 jaar heeft NS alleen dubbeldekintercity´s gekocht. Foto Robin Utrecht/ANP Consumentenorganisaties hebben aangedrongen op enkeldeks treinen, omdat deze beter toegankelijk zijn voor minder validen. Ook de toiletten zijn beter bereikbaar voor minder validen. Foto Robin Utrecht/ANP

De treinen moeten 30 tot 35 jaar meegaan en zullen 25.000 zitplekken bieden. De order bestaat uit 49 treinstellen met vijf rijtuigen en dertig treinstellen die achtdelig zijn. Daarnaast heeft NS een optie om meer treinstellen te bestellen.

Het gepresenteerde treinstel kan niet rijden: het betreft slechts een demonstratietrein. Die wordt gebruikt om conducteurs, machinisten, technici, schoonmakers en klanten aan de trein te laten wennen. Ook worden er nog aanpassingen gedaan voordat hij in productie wordt genomen.

Toilet met natuurposter

Zo kwam tijdens het testen aan het licht dat relatief lange mensen hun hoofd kunnen stoten aan de extra brede bagagerekken boven de stoelen. Ook bleek de stuurcabine te krap voor de machinisten en waren de tafeltjes bij de stoelen in eerste instantie te klein.

In tegenstelling tot de vorige generatie sprinters zitten in de nieuwe intercity’s een toilet. In de ICNG zitten die verstopt achter een wand die eruit ziet als een gordijn. Binnen is het toilet rondom bekleed met natuurposters. Verder krijgt de nieuwe intercity verschillende ruimtes voor “werken/rust” en “gezelligheid/ontmoeten”.

Fyra-debacle

De NS kampt sinds vorig jaar met een flink gebrek aan capaciteit op het spoor, onder andere door het fiasco met de Fyra. Eerder werden al 176 nieuwe sprinters besteld, waarvan de eerste 58 vanaf 2017 worden ingezet.

Met deze nieuwe trein wil de NS het Fyra-debacle wegspoelen. De NS had bij fabrikant AnsaldoBreda zestien hogesnelheidstreinen besteld die moesten worden ingezet op het hogesnelheidstraject tussen Amsterdam en Brussel. De Fyra V250 werd in 2012 vijf jaar te laat geleverd en binnen veertig dagen na de eerste rit van het spoor gehaald na herhaalde vertragingen en mankementen. Uit onderzoek kwamen diverse onoplosbare technische defecten naar voren die doorrijden onverantwoord maakten, vond de NS. De Belgen hadden hun drie V250 toen al uit de dienst genomen.

NS, NMBS en AnsaldoBreda werden het in 2014 al eens over een schikking, waarmee jarenlange rechtszaken werden voorkomen. De NS kreeg 125 miljoen euro van de Italiaanse bouwer, die alle treinen terugnam. De NS zou nog meer geld kunnen krijgen als het AnsaldoBreda lukt de Fyra’s door te verkopen.

In augustus werd bekend dat een deel van de V250’s verkocht werd aan de Italiaanse spoorwegen. De verkoop levert de NS naar verwachting ongeveer 21 miljoen euro op, bovenop de 125 miljoen die eerder al is ontvangen.

Alle Fyra-treinen op twee na hebben een nieuwe eigenaar. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de problemen rond de Fyra schatte dat de schade voor de NS neerkomt op meer dan 700 miljoen.