Vijftien steekwonden op romp journalist Kim Wall

Op de romp van de Zweedse journalist Kim Wall zijn vijftien steekwonden aangetroffen. Dat heeft de Deense openbaar aanklager maandag laten weten, aldus persbureau AP. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

Volgens de openbaar aanklager zijn de steekwonden aangebracht “rond of vlak na haar dood”. Ook heeft de politie op de computer van de verdachte Peter Madsen filmpjes aangetroffen waarop te zien is hoe vrouwen worden gemarteld en vermoord. De openbaar aanklager zei ervan uit te gaan dat de filmpjes echt zijn.

Volgens Madsen zijn de filmpjes niet van hem. De computer stond op zijn werk en werd “door iedereen” gebruikt. Madsen zit in voorarrest. De rechter besloot dinsdag dat dit voorarrest wordt verlengd.

Vermissing

De romp van de journalist werd op 21 augustus aangetroffen zonder armen, benen en hoofd. Alle lichaamsdelen waren opzettelijk van het lichaam verwijderd en de torso was verzwaard. Ook waren alle gassen uit het lichaam geperst.

Wall verdween nadat zij met uitvinder Peter Madsen een tochtje op zijn onderzeeboot had gemaakt. Volgens de verdachte is de journalist door een ongeluk om het leven is gekomen. Een zwaar luik zou op haar hoofd zijn gevallen en hij zou haar vervolgens een zeemansgraf hebben gegeven. In een eerdere verklaring zei Madsen nog dat hij Wall ongedeerd op land had afgezet.