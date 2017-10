Vijf arrestaties in verband met zelfgemaakte bom in Parijs

De politie van Parijs heeft maandag vijf mensen opgepakt in verband met een zelfgemaakte bom, die dit weekend werd aangetroffen in een appartementencomplex. Een van de verdachten stond al bekend als “geradicaliseerd en gevaarlijk”, bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken dinsdagochtend tegen de radiozender France Inter.

Het onderzoek kwam op zaterdagochtend vroeg aan het rollen. Toen vond een flatbewoner in zijn hal twee gasflessen met provisorische ontstekingsmechanismen. Hij belde de politie, die buiten bij het gebouw nog twee gasflessen ontdekte.

‘Fiche S’

Maandagavond werden de vijf personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Van hen is één persoon opgenomen op de ‘fiche S’-lijst, waarop personen staan op wie de ordediensten extra letten. Hij werd specifiek in verband gebracht met radicalisering in het kader van terrorisme, vertelde de Franse minister Gérard Collomb dinsdagochtend tijdens het radio-interview.

Persbureau AFP schrijft dat Parijse politie onderzoek heeft uitgevoerd in het gebouw waar de bom werd gevonden. De vijf arrestanten worden verdacht van “poging tot verwoesting” en “poging tot moord” met “een terroristisch motief”.

Het flatgebouw staat in het zestiende arrondissement van Parijs, het westen van de stad. Volgens Le Point zijn de bewoners van het complex door de politie geïnstrueerd niets over de zaak te zeggen tegen de media.

Terreurdreiging

“We zijn nog altijd in een staat van oorlog met Islamitische Staat, ondanks de recente militaire verliezen van IS”, zei Collomb over de terreurdreiging in Frankrijk.

Afgelopen zondag overleden twee vrouwen bij een steekpartij op een treinstation in Marseille. De dader riep daarbij “Allah Akbar”, hij werd doorgeschoten door een militair.