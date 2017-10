Verzoek Steven Avery om nieuw proces afgewezen

Het verzoek van de Amerikaanse Steven Avery, bekend uit de documentaireserie ‘Making a murderer’, om een nieuw proces is dinsdag afgewezen. Hij had een verzoek voor een nieuw proces ingediend omdat zijn veroordeling voor de moord op fotograaf Teresa Halbach zou zijn gebaseerd op valse getuigenissen en vals bewijs. Dat meldt persbureau AP.

Volgens de rechter is er geen grond voor een nieuw proces omdat er niet voldoende nieuw bewijs is geleverd. Daarom is het onwaarschijnlijk dat een nieuw proces tot een ander resultaat leidt. Avery werd in 2005 veroordeeld tot levenslang voor moord op de fotograaf.

Documentaireserie

De zaak kreeg wereldwijd bekendheid dankzij de documentaireserie ‘Making a murderer’. Filmmakers Moira Demos en Laura Ricciardi volgden de zaak tien jaar. De serie werd een hit en honderdduizenden Amerikanen tekenden een petitie om Avery gratie te verlenen.

De serie volgt Steven Avery als hij in 2003 vrijkomt nadat hij achttien jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten voor een gewelddadige aanranding. Twee jaar later wordt hij opgepakt voor de moord op Halback. Avery heeft altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben.

De veroordeling van zijn neefje Brendan Dassey werd afgelopen zomer in hoger beroep vernietigd. Hij werd negen jaar geleden veroordeeld omdat hij zijn oom zou hebben geholpen met de moord. Vorig jaar oordeelde een rechter al dat de politie zijn verhoor niet juist hadden afgenomen. Zo hadden ze hem valse beloften gedaan en geen rekening gehouden met zijn intellectuele tekortkomingen.