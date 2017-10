Veertien maanden cel voor oud-PVV’er Michael Heemels

Ex-PVV’er Michael Heemels is dinsdagveroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. De nkrechtba van Maastricht oordeelde dat Heemels schuldig is aan verduistering en valsheid in geschriften.

De voormalig voorzitter van de Limburgse Statenfractie van de PVV hield een fictieve boekhouding bij en stal zo 177.000 euro uit de partijkas. Naast de gevangenisstraf moet hij het volledige gestolen bedrag en accountantskosten terugbetalen. Dat komt neer op een bedrag van ruim 183.000 euro.

Justitie had twee weken geleden 22 maanden cel geëist.

Verslavingen

Behalve voorzitter en penningmeester van de Statenfractie was Heemels ook vijf jaar lang woordvoerder van PVV-partijleider Geert Wilders. Volgens hem waren die taken zo stressvol dat hij verslaafd raakte aan drank en drugs om de werkdruk aan te kunnen. De verslavingen zou hij bekostigen hij met geld uit de partijkas. Hij gebruikte de bankpas van de PVV om tienduizenden euro’s aan cash te pinnen.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek echter dat Heemels meer dan 70 procent van dat geld besteedde aan luxegoederen, zoals dure kaartjes voor een concert van Madonna, een hotelovernachting en verlovingsringen. De officier van justitie sprak tijdens de regiezitting in maart van “een boven-zijn-stand-leefverslaving”.

De verduistering begon in januari 2012. Heemels ging ermee door tot en met eind februari 2016, toen hij zichzelf aangaf. Tijdens de rechtszaak betoogde de verdediging dat het ging om een kleiner bedrag van 140.000 euro, dat alleen maar opging aan alcohol en drugs. De rechtbank ging dinsdag niet mee met deze lagere inschatting.