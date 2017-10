Een dim sum tafel is voor mij niet compleet zonder dampend hete garnalendumplings. Dit recept maakt gebruik van wontonvellen, dus je kunt er ook voor kiezen om ze te frituren in plaats van te stomen, dan krijg je een knapperige variant.

Meng de garnalen, waterkastanjes, lente-uitjes, gember, koriander, oestersaus, olie en het zout in een middelgrote kom. Leg 5 wontonvellen op een schoon werkvlak en bestrijk de randen met water. Schep een volle theelepel van het garnalenmengsel in het midden van elk wontonvel. Vouw de randen naar elkaar toe en knijp er voorzichtig plooitjes in. Druk ze aan, zodat de dumplings goed sluiten.

Bekleed de bodem van een grote bamboe stoommand met stoompapier. Doe de helft van de dumplings in de mand en zorg dat ze elkaar niet raken. Sluit de stoommand goed af en hang hem boven een grote pan zacht kokend water.

Stoom de dumplings 16-18 minuten of tot ze gaar zijn; besprenkel ze af en toe met wat water. Haal ze uit de stoommand en houd warm. Doe hetzelfde met de andere dumplings. Doe er sojasaus bij.