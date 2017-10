Spaanse fans fluiten Catalaanse voetbalheld Piqué uit

De Guardia Civil moest er aan te pas komen om een aantal supporters op het complex van de Spaanse bond tot bedaren te brengen toen Gerard Piqué het trainingsveld opliep. De Catalaanse verdediger werd uitgefloten en uitgejouwd. De militaire politie pakte een aantal spandoeken af met teksten die tegen Piqué waren gericht. De voetballer besteedde er zelf geen aandacht aan en werkte gewoon de oefensessie in aanloop naar Spanje-Albanië af.

Het conflict tussen ‘Madrid’ en ‘Barcelona’ over de vraag of Catalonië zich zou mogen afscheiden van Spanje sloeg zo ook over op het Spaanse voetbalelftal. De 30-jarige Piqué is al langer het mikpunt van kritiek bij een deel van de aanhang van La Roja omdat hij zich openlijk manifesteert als separatist en zich via sociale media afzet tegen de Spaanse regering. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui houdt Piqué graag bij zijn selectie en roemt zijn instelling als voetballer.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

Emotioneel

Piqué bracht zondag voor het competitieduel tussen FC Barcelona en Las Palmas eerst een stem uit bij het verboden referendum over onafhankelijkheid. Toen hem na de wedstrijd, die zonder publiek werd gespeeld, om een reactie werd gevraagd raakte hij bevangen door emoties. Met een snik in zijn stem hekelde Piqué het harde ingrijpen van de Spaanse politie. „Ik blijf graag voor Spanje spelen, maar als er mensen bij de bond zijn die daar anders over denken doe ik een stap opzij”, stelde de centrale verdediger.

A tearful Gerard Piqué says he will quit the Spain team if his support for the #CatalanReferendum becomes an issue pic.twitter.com/bdMdctJ1v9 — Telegraph Football (@TeleFootball) October 2, 2017

Piqué kende sinds zijn debuut in 2009 grote successen met het Spaanse elftal. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2010 de WK-finale tegen Nederland won. De verdediger speelde ook negen keer van het officieuze elftal van Catalonië. Als Catalonië zich zou afscheiden van Spanje zou Piqué waarschijnlijk de mogelijkheid krijgen over te stappen. Zoals Aleksej Michailitsjenko als Russisch in het verleden overstapte naar het nationale elftal van Oekraïne. En ook spelers van het voormalige Joegoslavië stonden later als internationals van Servië en Kroatië tegenover elkaar.