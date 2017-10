De televisie had slechts 36 minuten over voor Las Vegas

Al aan het begin van maandagmiddag wisten de redacties van de grote Nederlandse nieuwsprogramma’s en talkshows dat de 64-jarige Stephen Paddock vanuit zijn hotelraam in Las Vegas minstens vijftig countryliefhebbers had doodgeschoten. CNN – en andere nieuwszenders – draaiden op dat moment al uren op volle toeren: met getuigenissen en debatten over terrorisme, over automatische en semi-automatische wapens, over wapenbezit, over de achtergronden van de dader. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat er ook in Hilversum van alles omgegooid en aangepast zou worden. Dat gebeurde niet. Dit is wat ik wel zag:

EénVandaag: 4 minuten, met gun control als zwaartepunt. Presentator Lammert de Bruin vertelde dat er dit jaar in de VS al 273 schietpartijen zijn geweest met meer dan vier slachtoffers. Over de vraag naar de consequenties voor het wapendebat zei hij: „Nee, dit gaat niets veranderen.”

De wereld draait door: 5 minuten bijpraatgesprek met Twan Huys met daarin (opmerkelijk) complimenten voor de speech van president Trump, die onder meer zei: „Het is onze liefde die ons vandaag definieert.” Ook signaleerde Huys dat Hillary Clinton dadelijk een tweet gestuurd had over het debat over de verkrijgbaarheid van geluidsdempers – en dat dat volgens sommigen wat vroeg was. Er werd geen onderwerp geschrapt, ook de drie eerder aangekondigde items gingen (korter) door.

RTL Nieuws: 7 minuten, met royale uitleg over het wapendebat in de VS, inclusief een oude speech van Trump waarin deze na zijn verkiezingszege triomfalistisch riep dat acht jaar aanvallen op het tweede amendement (waarin het recht op vuurwapens verankerd is) „came to a crashing end”. Wat Trump na de schietpartij zei, bleef onvermeld – wat een beetje vreemd was. Ook hoorden we nog de zin „Tijd voor vrolijke zaken is er altijd”, uit de mond van Dick Passchier, de vrijdag gestorven spelshowmaster die in beide journaals werd geëerd.

NOS Journaal (8 uur): 6 minuten, met in de eerste zin de mededeling dat de dader een ‘witte man’ was. Maar ook was dit het eerste programma dat melding maakte van de claim waarin IS de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opeiste – inclusief de mededeling van de FBI dat deze geen enkele aanwijzing had voor contacten met welke extremistische organisatie dan ook. Het journaal maakte veel werk van de beelden van de schietpartij zelf en het ongeloof van de concertgangers, die daardoor volgens Wouter Zwart niet meteen wegrenden.

Nieuwsuur: 4 minuten, waarin Zwart de losse wapenwetten van Nevada nog even noemde en de verwachting herhaalde dat er aan die wapenwetten niets zal veranderen.

RTL Late Night: 8 minuten, met het enige gesprek met een Nederlander in Las Vegas, Telegraafjournalist Koen Nederhof, die er toevallig op vakantie was. Hij vertelde over de stilte in de stad na de aanslag en over de foodtrucks die eten uitdeelden in de rij voor de bloedbank. Tot de verbinding begon te haperen en Tan via de condoleance per Facebookpost van koning Willem-Alexander over ging tot de orde van de dag. Te gast was overigens de Amerikaans-Nederlandse tv-dierenarts Dr. Pol, van wie ik best had willen weten wat hij – inwoner van Michigan – van wapenbezit vindt.

Pauw: 2 minuten, met enkele ooggetuigenverslagen en een fragment van de toespraak van Donald Trump.

Dat was alles. Kennelijk zijn we ergens aan gewend geraakt. Ik denk dat er meer interessants en belangrijks te vertellen was dan in deze 36 grotendeels overlappende en vaak routineuze minuten is gedaan. Ik weet het wel zeker.