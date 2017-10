Politie: gevonden jas vermoedelijk van Anne Faber

Bij Huis ter Heide is een jas gevonden die waarschijnlijk van de vermiste Anne Faber is. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt. Rond het gebied waar de jas werd gevonden, is de politie bezig met een zoekactie.

De 25-jarige Faber verdween vrijdag, toen ze vanuit haar thuisstad Utrecht een fietstocht ging maken. Nadat ze zaterdagochtend niet was aangekomen bij een afspraak die ze had in Amsterdam, sloeg haar vriend groot alarm. Via sociale media werden haar signalement en foto’s breed verspreid.

Volgens de politie is de jas gevonden door een getuige. Of het gaat om een toevallige passant of iemand die aan het zoeken was, kon de politie niet zeggen.

Fietsroute

Dinsdag meldde de politie dat Faber waarschijnlijk een fietsroute van de ANWB van Soest richting De Bilt heeft gefietst, op weg naar huis. Mensen die delen van die route in beeld gebracht hebben met een beveiligingscamera, worden opgeroepen de beelden van vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur aan de politie over te dragen. Ook mensen die haar hebben zien fietsen in Baarn worden opgeroepen zich te melden.

De politie zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over de mogelijke verklaring voor Fabers verdwijning. Eventuele nieuwe informatie wordt niet direct bekendgemaakt, “ook omdat alle scenario’s nog mogelijk zijn”.