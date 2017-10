PAI verhoogt bod op bottelaar Refresco

De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco heeft weer een ongevraagd overnamebod van de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners ontvangen. Die is nu bereid in totaal 1,6 miljard euro op tafel te leggen voor het bedrijf. Refresco bottelt voornamelijk non-alcoholische dranken onder huismerklabels van supermarkten. Ook produceert het onder meer Whicky.

PAI bood eerder dit jaar 1,4 miljard euro voor Refresco. De raad van bestuur zag er toen geen heil in en wilde niet in gesprek gaan. Het Nederlandse concern zegt nu het bod in overweging te nemen. PAI biedt 19,75 euro per aandeel en wil alle 82,2 miljoen aandelen van het bedrijf overnemen. De investeringsmaatschappij is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.

Refresco nam in juli de Amerikaanse bottelactiviteiten van Cott over. Met die overname werd de bottelaar in één klap bijna twee keer zo groot. Daardoor ontstond ’s werelds grootste bottelaar, aldus Refresco. De overname wordt naar verwachting voor 2018 afgerond.

Overnames

Door bijna twee keer zo groot te worden – na de overname heeft Refresco een omzet van 3,6 miljard euro en bijna 9.000 werknemers – is het moeilijker over te nemen en kreeg het een landelijke dekking in de Verenigde Staten. Het jaar ervoor nam Refresco de kleinere Amerikaanse bottelaar Whitlock over.

Het hernieuwde bod - een verhoging van 200 miljoen euro - is inclusief de jongste aanwinst. De biedprijs van 19,75 euro per aandeel ligt ruim 2 euro boven de slotkoers van Refresco maandag op de beurs in Amsterdam.

PAI zou al in 2015 belangstelling hebben gehad voor Refresco, dat toen evenwel koos voor een beursgang. Die hielp het bedrijf zijn schuld terug te dringen zodat ruimte ontstond op de balans voor een reeks overnames.

Coca-Cola

De nettowinst van het Nederlandse concern over 2016 bedroeg 82 miljoen euro, bijna een verdubbeling met een jaar eerder en boekte vorig jaar een omzet van 2,1 miljard euro. In 2016 produceerde Refresco 534 miljoen liter voor A-merken als Coca-Cola, Pepsi, Lipton en Red Bull. Dat was meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. De groei komt vooral door overnames in Europa en de Verenigde Staten.

Bij de beursgang in 2015 beloofde Refresco zijn beleggers meer grote overnames. Zowel binnenlandse als buitenlandse branchegenoten werden sindsdien overgenomen.