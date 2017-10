Openbare leven Catalonië deels plat door stakingen

Twee dagen na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië heeft een deel van de Catalanen het werk neergelegd. De staking is een protest tegen het politiegeweld tijdens het referendum zondag.

Persbureau Reuters meldt dat verschillende drukke metrostations en musea in Barcelona gesloten zijn, en dat veel metro’s niet meer rijden. Ook hebben volgens de Spaanse krant El País enkele duizenden demonstranten zich dinsdagmiddag verzameld voor het hoofdkantoor van de nationale Spaanse politie in Barcelona. Grote doorgaande wegen in de stad, waaronder de Gran Via, zijn afgezet op plaatsen waar gedemonstreerd wordt.

De onafhankelijkheidsgroeperingen in Catalonië riepen zondagavond op tot een massale staking op dinsdag. De staking wordt gesteund door kleine Spaanse vakbonden die veel Catalanen vertegenwoordigen. De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft de demonstranten dinsdagmiddag opgeroepen geen geweld te gebruiken.

Ook de organisatie van het Europees kampioenschap zeilen, dit jaar gehouden in Barcelona, sluit zich aan bij de staking. Daardoor gaat de eerste dag van het EK voor de Nederlandse zeilster Marit Bouwmeester niet door. De olympisch- en meervoudig wereldkampioene twitterde:

Marit_B Marit Bouwmeester Zo jammer. Volgens mij horen sport en politiek gescheiden te blijven. Vandaag gaat wegens de staking onze 1e dag op het EK niet door. 3 oktober 2017 @ 10:54 Volgen

Hardhandig optreden

De groeperingen zijn het niet eens met het hardhandige optreden van de politie op de dag van het referendum. De nationale Spaanse politie en de militaire Guardia Civil hadden orders gekregen om de stembureaus te sluiten. Dat leidde tot confrontaties met Catalanen die probeerden hun stem uit te brengen. De politie gebruikte ook geweld tegen vreedzame demonstranten. In totaal raakten ongeveer negenhonderd mensen gewond. De beelden van de confrontaties verspreidden zich snel via sociale media, waardoor de Spaanse regering onder druk is komen te staan.

Ondanks de tegenwerking van de politie wist ruim 40 procent wel een stem uit te brengen. Van die veertig procent stemden 90 procent voor onafhankelijkheid. Een Spaanse rechter oordeelde voor het referendum dat de stemming onrechtmatig was.

Hoe het nu verder gaat is onduidelijk. Puigdemont heeft aangekondigd bij een ‘ja’ een onafhankelijke republiek uit te roepen. De Spaanse premier Rajoy zal dat proberen te voorkomen.