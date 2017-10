NVWA: ‘vegetarische kip’ is misleidend

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een schriftelijke waarschuwing gegeven aan de Vegetarische Slager. Volgens de NVWA zijn productnamen als ‘vegetarische kipstuckjes’, ‘gerookte speckjes’ en ‘visvrije gamba’s’ misleidend en overtreedt het bedrijf de Warenwet.

“Het is niet toegestaan om producten een naam te geven van iets wat er in niet in zit”, zegt een woordvoerder van de NVWA. “Het is misleidend om een product vegetarische boterhammenworst te noemen, terwijl er geen worst in zit. Hetzelfde geldt voor het product ‘gehackt’ van de Vegetarische Slager, daar zit geen gehakt in.” Wanneer de Vegetarische Slager de namen niet aanpast, zal de warenautoriteit maatregelen nemen.

In opspraak

Jaap Korteweg, de oprichter van de Vegetarische Slager, is erg verbaasd over de waarschuwing van de NVWA. “Volgens mij is het glashelder wat er op de verpakkingen staat en weet de consument wat hij kan verwachten van de inhoud”, zegt Korteweg. “Bovendien maken de namen van de producten de transitie naar plantaardig eten makkelijker. Mensen herkennen de naam van het alternatieve product. Als wij onze producten geen vegetarisch vlees mogen noemen, dan zou je de elektrische auto ook een andere naam moeten geven omdat er een andere motor in zit.” Voorlopig ziet Korteweg nog geen reden om de namen van zijn producten aan te passen.

Het is niet de eerste keer dat de productnamen van de Vegetarische Slager in opspraak komen. In 2012 kaartte CDA-Kamerlid Jaco Geurts de productnamen van vegetarische schnitzels en hamburgers aan omdat hij ze misleidend vond. Zijn bezwaren hadden geen effect, maar begin 2017 dook het onderwerp weer op toen de Duitse minister van Landbouw pleitte voor een verbod op vleesnamen voor vegetarische producten.

De VVD stelde in januari Kamervragen over de productnamen. “Als je iets koopt, moet duidelijk zijn wat het is”, zei Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) toen tegen NRC. “Het etiket moet weergeven wat er in een product zit.” Demissionair minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) voelde echter niets voor een verbod. Zij vond dat de regels voor de aanduiding van voedingsmiddelen goed genoeg zijn en de productnamen niet tot verwarring leiden.