Nieuwe EU-regels rond btw treffen vooral Amazon hard

De Europese Commissie komt deze woensdag met het voorstel om het heffen van omzetbelasting te veranderen. Daarmee moet een halt worden toegeroepen aan fraude en aan het ontwijken van belastingen door ondernemingen. Met name de Amerikaanse webwinkel Amazon zou op deze manier voor honderden miljoenen euro’s extra worden aangeslagen.

In een voorlopig document stelt de Commissie voor dat de hoogte van de omzetbelasting (btw) voortaan wordt bepaald door het land waar de koper zich bevindt. Nu wordt het tarief bepaald door het land waar de verkoper zich bevindt en dat is in het geval van Amazon Luxemburg, waar het tarief laag ligt. Het voorstel moet niet alleen de belastingopbrengsten binnen de Europese Unie met miljarden verhogen, maar het zou voor bedrijven ook de prikkel weghalen om zich te vestigen in landen met een laag btw-tarief. Met name Luxemburg en Malta kennen lage tarieven. Door de maatregel wordt volgens de EU de noodzaak minder groot om btw-tarieven te harmoniseren. Dat is een heet politiek hangijzer.

De Commissie stelt voor nieuwe btw-politiek geleidelijk in te voeren. Daardoor zouden nog niet alle bedrijven direct gedwongen worden om het btw-tarief te hanteren van het land waar de koper zich bevindt. Nog voor het eind van het jaar wil Brussel ook met maatregelen komen om importfraude te bestrijden. Zo zouden, volgens het antifraudebureau van de EU, Chinese criminele bendes al jarenlang misbruik maken van gaten in de grenscontrole van Groot-Brittannië. Daardoor betalen ze te weinig invoerrechten op bijvoorbeeld kleding en schoenen. Voorstellen op fiscaal gebied vereisen normaal gesproken de steun van alle 28 EU-lidstaten voordat ze kracht van wet krijgen.

Het voorstel dat onder meer Amazon treft, volgt op de naheffing van maar liefst 13 miljard euro die technologiebedrijf Apple moet betalen, omdat het volgens Brussel vele jaren te weinig belasting in Ierland heeft betaald. Daarmee kwam de relatie tussen Europa en de VS al onder spanning te staan. Ook Starbucks (in Nederland) en Fiat wordt verweten te weinig belasting te betalen. (Reuters)