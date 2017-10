Naturalisatiewet strandt in de Eerste Kamer

De termijn waarop immigranten Nederlander mogen worden, wordt niet verlengd van vijf naar zeven jaar. Het plan daartoe van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie, VVD) sneuvelde dinsdagmiddag in de Eerste Kamer.

In juni vorig jaar werd de wetswijziging wel door de Tweede Kamer aangenomen. Nu het kabinet demissionair is, gaf de senaatsfractie van de PvdA vorige week echter aan niet meer met de verlenging van de naturalisatietermijn in te stemmen. Daardoor werden de twee senaatszetels van 50Plus cruciaal voor de stemming. In de Tweede Kamer stemde die partij nog wel voor de wijziging, maar dinsdag keerde 50Plus zich in de Eerste Kamer tegen het plan.

Die draai is opvallend. In haar verkiezingsprogramma toonde 50plus zich nog een voorstander het oprekken van de naturalisatieperiode, die volgens de partij zelfs naar tien jaar mocht gaan. 50Plus-senator Jan Nagel was vorige week echter plotseling kritisch over een onderdeel van de nieuwe wet: de mogelijkheden waarmee een buitenlandse partner van een Nederlander het Nederlanderschap kan aanvragen. Na de wetswijziging zouden deze buitenlandse partners zich niet meer vanuit het buitenland kunnen laten naturaliseren.

Onder aanvoering van oud-kandidaat-Kamerlid voor D66 Eelco Keij stuurden honderden Nederlandse expats Nagel de afgelopen week klachten over wat de wet voor hen zou betekenen. Die lobby had effect: maandag noemde Nagel de wijziging tegen NRC al “een brute maatregel die het moeilijk, zo niet onmogelijk maakt om een niet-Nederlandse te laten meeverhuizen.” De 50Plus-fractie vroeg Dijkhoff de wet terug te nemen en op het betreffende onderdeel te wijzigingen. Dat wilde Dijkhoff echter niet, waarna 50Plus uiteindelijk tegen de wetswijziging stemde.

Uiteindelijk stemden dinsdag in de Eerste Kamer alleen de fracties van de VVD, PVV, CDA en SGP voor verlenging. De langere naturalisatietermijn was een uitdrukkelijke wens van coalitiepartner VVD. Dat de wet door het nieuwe kabinet opnieuw zal worden ingebracht lijkt onwaarschijnlijk: aankomende coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn felle tegenstanders.