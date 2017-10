Miljoenen Facebookers zagen Russische politieke reclame

Zo’n 10 miljoen Amerikanen keken via Facebook naar politieke advertenties die werden ingekocht door aan het Kremlin verbonden organisaties. Dat maakte het techbedrijf dinsdagochtend Nederlandse tijd bekend. De advertenties worden in verband gebracht met Russische pogingen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Ruim de helft van de advertenties werd getoond na de presidentsverkiezingen, wat erop wijst dat de Russische beïnvloedingscampagne niet alleen op de verkiezingen was gericht, maar een permanent karakter heeft.

De advertenties, die niet openbaar zijn gemaakt, draaiden volgens Facebook vaak om gevoelige maatschappelijke en politieke kwesties, zoals wapenbezit, migratie en de positie van seksuele minderheden in de samenleving.

Dat blijkt ook uit berichtgeving van Amerikaanse en Britse kranten die de afgelopen weken details over de advertenties kregen toegespeeld. Volgens de kranten lijken de advertenties te zijn ontworpen om verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving te zaaien.

Hondenliefhebbers

The New York Times meldde maandagavond dat de advertenties ook onderwerpen als de Black Lives Matter-beweging en zelfs hondenbezit aansneden. Het is onduidelijk waarom de Russische trollen met een speciale pagina hondenliefhebbers probeerden te bereiken. Vermoedelijk hadden ze de bedoeling naast de berichten over honden steeds meer politieke verhalen te tonen.

Facebook herhaalde in de schriftelijke verklaring enkele maatregelen die herhaling moeten voorkomen. Het techbedrijf wil haar advertentienetwerk transparanter maken en voert strengere regels voor adverteerders in. Het bedrijf maakte maandag bovendien bekend 1.000 extra medewerkers aan te nemen om advertenties die op het platform worden geplaatst te controleren.

De advertenties zijn maandag overgedragen aan de Amerikaanse parlementscommissies die Russische beïnvloeding tijdens de presidentsverkiezing onderzoeken.

Facebook kwam de afgelopen weken zwaar onder vuur te liggen vanwege de advertenties. Amerikaanse politici beschuldigen het techbedrijf ervan te weinig controle te hebben over het eigen advertentienetwerk waardoor buitenlandse spelers er misbruik van kunnen maken. Commissieleden willen ten minste een deel van de advertenties openbaar maken.