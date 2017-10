Middendorp gispt bij vertrek bezuinigingen op Defensie

Tom Middendorp heeft in zijn afscheidstoespraak als Commandant der Strijdkrachten felle kritiek geuit op 25 jaar bezuinigingen op de krijgsmacht. Hoewel het mortierongeluk in Mali volgens hem niet volledig aan geldgebrek te wijten is, zei hij geworsteld te hebben met de slinkende budgetten.

Minister Hennis maakte het vertrek van Middendorp, twee dagen voor eerder de geplande ceremoniële overdracht van de macht, bekend in het debat waarin ook zijzelf aankondigde op te stappen. Middendorp zei terug te treden omdat zijn positie onhoudbaar was geworden door de gerezen twijfels over de kwaliteit van het militaire advies dat de missie in Mali mogelijk maakte, en zijn “integriteit als Commandant der Strijdkrachten”.

Geraakt

Middendorp zei geraakt te zijn door de kritiek van de Onderzoeksraad dat Defensie de uitvoering van missies boven de veiligheid van mensen zou stellen, en de kritiek op de medische zorg waarover de militairen in Mali beschikten.

“Iedereen weet dat aan het werk van een militair soms grote risico’s kleven”, zei Middendorp met achter zich onder anderen zijn opvolger vice-admiraal Rob Bauer, en de huidige plaatsvervangend CDS luitenant-generaal Martin Wijnen. “Militairen kunnen door vijandelijk handelen sneuvelen, maar het mag nooit zo zijn dat ze omkomen door gebrek aan goede spullen en gebrek aan goede training.”

Middendorp zei zich verantwoordelijk te voelen voor de missie in Mali, omdat hij in zijn militair advies zijn fiat voor de missie had gegeven:

“Pas als alle lichten op groen staan, geef ik positief advies. Dat gold dus ook voor de missie naar Mali. Toch is daar gevaar ontstaan door een combinatie van factoren. De OVV was daar duidelijk over.”

Wel benadrukte Middendorp, net als minister Hennis eerder in het debat, dat de inspecteurs van Defensie de medische voorzieningen in Togo als toereikend beoordeeld hebben.

Nieuwe CDS

Middendorp zou donderdag in een militaire ceremonie op het Binnenhof het commando overdragen aan Rob Bauer, die daarmee bevorderd zou worden tot luitenant-admiraal.

De ceremonie gaat niet door, maar donderdag vindt er wel een overdracht plaats. Plaatsvervangend CDS Wijnen zal dan zijn taken overdragen aan Bauer. Daar moet ook een minister van Defensie bij zijn. Wie dat wordt, zal waarschijnlijk in de komende dagen duidelijk worden.

Omhelsd

Hoewel Middendorp in het verleden vaker kritisch is geweest over de bezuinigingen op Defensie, was deze verklaring buitengewoon kritisch. Na afloop van zijn toelichting werd hij door de top van de krijgsmacht, die achter hem stond, omhelsd.