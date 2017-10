Koos Meinderts wint Gouden Griffel met oorlogsverhaal ‘Naar het noorden’

De Gouden Griffel is dit jaar toegekend aan het kinderboek Naar het noorden van Koos Meinderts. Zijn kinderroman, over kinderen tijdens de Hongerwinter, is bekroond als de beste van 2016. Meinderts kreeg de belangrijkste prijs voor het Nederlandse kinderboek, ter waarde van 1.500 euro, dinsdagavond uitgereikt op het Kinderboekenbal in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

De jury noemde Meinderts’ roman een „prachtig boek met gedurfd slot waarin Meinderts in sobere taal een indringend beeld van de ontwikkeling van een jongen in oorlogstijd geeft”. Naar het noorden vertelt een klein, persoonlijk Tweede Wereldoorlog-verhaal. Het gaat over de kinderen Jaap, Nel en Kees, die in de winter van 1944 naar het noorden van Nederland gestuurd worden om aan te sterken, omdat het eten in de stad op is. „Meinderts maakt de steeds heviger honger en kou voelbaar in schrijnende scènes, pijnlijke details en krachtige zinnen”, aldus de jury.

Het is de eerste keer dat de 64-jarige Meinderts de Gouden Griffel wint, hoewel hij al 34 jaar actief is als kinderboekenschrijver en meer dan dertig boeken schreef. Eerder ontving Meinderts wel de Vlaamse Boekenleeuw, voor zijn vorige jeugdroman De zee zien (2015). Ook was hij al succesvol als theaterschrijver, liedjesschrijver en kinderdichter – in duo met zanger Harrie Jekkers – en schreef hij de satirische bestseller Tejo (1983).

De Griffel-jury verkoos Naar het noorden boven zes andere boeken van onder meer eerdere Gouden Griffel-winnaars Bibi Dumon Tak (Siens hemel), Anna Woltz (Alaska) en Bette Westera (Baby’tje in mama’s buik).

NRC noemde het boek van Meinderts in een recensie ‘verfijnd en kalm’, en kende drie waarderingsballen toe. Het bescheiden verhaal kabbelde af en toe, ‘maar in het kleine schuilt ook Meinderts’ kracht, en zijn eigenheid. Het zijn de momenten die beklijven: hoe Jaap en Nel een surrogaat-babyzusje proberen te beschermen op de boot naar Friesland, hoe Jaap veilig is maar ook als buitenstaander gepest wordt, en hoe het einde van de oorlog niet alleen bevrijding, maar ook de terugkeer naar een gehavende, ongelukkige stad betekende.’

De Gouden Griffel werd traditiegetrouw toegekend op het Kinderboekenbal, waar ook de Kinderboekenweek geopend werd.

Het thema van de actieweek, die tot volgende week zondag duurt, is dit jaar griezelboeken.

