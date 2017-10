Voordewind (CU) is de eerste die hand in eigen boezem steekt: Tweede Kamer moet ook naar zichzelf kijken. #hennis

De ChristenUnie vroeg Hennis verder toe te lichten hoe het kan dat het ziekenhuis in Kigali was goedgekeurd, terwijl het volgens de Onderzoeksraad niet aan de eisen voldoet. Ook wilde hij van de minister weten waarom het toezicht pas werd aangescherpt nadat het rapport van de Onderzoeksraad was gepresenteerd, en hoe het kan dat kritische geluiden ten aanzien van de veiligheid vanuit het Defensie-apparaat niet gehoord werden.

Voordewind noemt het belangrijk dat Defensie meer geld krijgt om zijn werk beter te kunnen doen. Zijn partij heeft daar al jaren voor gepleit, zei hij. "We zijn niet in staat ons defensieapparaat veilig op weg te sturen, met goed materieel met de juiste zorg." Hij zegt dat graag anders te zien, en vroeg de andere Kamerleden of zij dan ook bereid zijn daar geld voor uit te trekken.

De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is in Mali ligt deels ook bij de Tweede Kamer, vindt Joël Voordewind van de ChristenUnie. Defensie wordt volgens hem vanuit Den Haag overvraagd, en blijkt onvoldoende in staat om nee te zeggen. De ChristenUnie-voorman wil van minister Hennis weten hoe dat komt, en pleit ervoor dat de Kamer bij zichzelf te rade gaat of zij iets beter had kunnen doen.

Belhaj (D66) is tot nu toe de mildste. Constateert wel dat er in het rapport "spijkerharde conclusies" staan. #hennis

Ook D66-woordvoerder Salima Belhaj is kritisch op de reactie van Hennis op het OVV-rapport. Deze verdient volgens D66 "geen schoonheidsprijs". Verder wil Belhaj weten waar Defensie de granaten kocht, die de dood van de twee militairen veroorzaakte. Volgens D66 is er iets "structureel mis" is bij Defensie. Verder blijft Belhaj relatief mild, zo ziet NRC-verslaggever Thijs Niemantsverdriet

Diks (GroenLinks) wil weten waarom de missie in Mali werd verlengd terwijl het concept-rapport al bekend was bij Defensie #hennis

Henk Krol van 50+ neemt het in zijn betoog op voor minister Hennis, maar is ook kritisch. Hij noemt het onderzoeken blijven doen "tijdrekken".

De belangrijkste vragen die zij heeft: Hoe is het mogelijk dat de missie wordt verlengd? Waarom pas na de enorme ophef en het verschijnen van het rapport om besloten om een operationele pauze in te lassen? Erkent de minister dat dit niet het eerste incident is?

SP-Kamerlid Sadet Karabulut opent met een opsomming waarin de dood van een 20-jarige sergeant, de dood van een lid van het korps commandotroepen en de dood van de twee militairen in Mali langskomt. Ze concludeert dat minister Hennis verantwoordelijk is voor het mislukken van de taak van Defensie.

Verder wil Ten Broeke weten wat de minister gaat doen om voor een betere veiligheidssituatie te zorgen bij Defensie. Ook wil hij weten waarom er niet eind juni al een veiligheidspauze is ingelast, in plaats van pas afgelopen vrijdag.

"Defensie komt vervolgens met een lijst met 72 punten waarmee ze de fouten proberen te relativeren. De vraag is of de minister erkent dat er fouten zijn in de veiligheidsstructuur van Defensie?"

Het debat is begonnen

Kamervoorzitter Arib heeft het debat geopend. Opmerkelijk is dat de Kamerleden nog dinsdagochtend een vertrouwelijk rapport hebben ontvangen van Defensie over het noodlottige ongeval met een mortiergranaat. De vraag gaat nu over of er in het debat mag worden geciteerd uit dat rapport, of niet. De meeste partijen stemmen voor openbaarmaking van het rapport. Henk Krol heeft het rapport expres niet gelezen en wil leestijd.

Minister Hennis laat weten dat het vanmorgen verstuurde Defensierapport alsnog openbaar wordt gemaakt. Ze voegt er wel aan toe dat het OVV-rapport leidend is, want het is uitputtender.