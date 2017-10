Irak legt Koerdistan financiële sancties op

De centrale bank in Irak is dinsdag gestopt met het verkopen van dollars aan banken in de autonome Koerdische regio in het land. Ook heeft het de transactie van buitenlandse valuta naar de regio verboden. Dat meldt persbureau Reuters. De maatregelen zijn een reactie op het recente onafhankelijkheidsreferendum in de regio.

Vooral buitenlanders die in Koerdistan werken en meestal betaald krijgen in dollars worden getroffen worden door de maatregel, evenals bedrijven die gebruik maken van buitenlandse valuta.

Volgens de Iraakse regering worden de sancties opgeheven als de Koerdische banken zich laten controleren door de centrale bank in Irak. Volgens een woordvoerder van de Koerdische banken rapporteren de banken al aan Bagdad, aldus Reuters.

Druk verder opgevoerd

Irak voert de druk op Koerdistan steeds verder op. Vrijdag heeft het land alle internationale vluchten van en naar luchthavens in de Koerdische steden Erbil en Suleimaniya opgeschort.

Ook Turkije dreigt met economische sancties. Zo waarschuwde het land al de olie-import uit Koerdistan te verminderen dreigde Erdogan militaire interventies niet te schuwen. Het land is al gestopt met het trainen van de Koerdische militairen, de peshmerga. Sinds 2014 trainde Turkije als onderdeel van een internationale missie de peshmerga in de strijd tegen Islamitische Staat (IS).

Referendum

Eind september ging 93 procent van de Iraakse Koerden naar de stembus om zich uit te spreken voor afscheiding van het land. Irak beschouwde het referendum als illegaal en probeerde het referendum nog tegen te houden. Ook buurlanden Iran en Turkije waren niet te spreken over het referendum omdat ze vrezen voor onrust in de regio.