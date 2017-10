Iraaks-Koerdische leider Jalal Talabani (83) overleden

De Iraaks-Koerdische leider en voormalige Iraakse president Jalal Talabani is overleden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de Iraakse staatstelevisie. De voorvechter van een autonoom Iraaks-Koerdistan kampte met een slechte gezondheid na zijn beroerte in 2012.

Talabani was tot 2014 president van Irak. Hij werd in 2005 verkozen, nadat Saddam Hussein was afgezet. Hoewel Talabani een tegenstander was van de doodstraf, werd Saddam onder zijn presidentschap in december 2006 opgehangen.

Burgeroorlog

Talabani was voor zijn presidentschap de leider van de Patriottistische Unie Koerdistan (PUK), die in de jaren zeventig werd opgericht. De PUK vocht in de jaren negentig een bloedige burgeroorlog uit in Koerdistan tegen de KDP, eveneens een Koerdische partij. Die oorlog leidde tot een feitelijke opdeling van Iraaks-Koerdistan tussen de twee rivaliserende partijen.

Jalal Talabani werd in 1933 geboren in Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Hij is 83 jaar geworden.