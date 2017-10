Duitse president wil ‘eerlijk’ debat over vluchtelingen

Op de dag van de Duitse eenheid heeft president Steinmeier dinsdag opgeroepen tot een „eerlijke” omgang met het vluchtelingenvraagstuk en gezegd dat er, 28 jaar na de val van de Muur van Berlijn, nieuwe muren in Duitsland zijn ontstaan, „muren van vervreemding, teleurstelling en woede”.

Hij noemde de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland, die bij verkiezingen vorige maand 12,6 procent kreeg, niet. Maar grote dele van zijn toespraak werden in Duitsland gelezen als een reactie daarop. De nieuwe muren, zei hij, „staan in de weg van ons gemeenschappelijk wij-gevoel. [...] De debatten worden ruwer, de politieke cultuur zal veranderen.” Laat blijken, zei hij, „dat democraten een betere oplossing hebben dan degenen die de democratie beschimpen.”

Een „eerlijke” debat over migratie en de opvang van vluchtelingen heeft volgens Steinmeier, afkomstig uit de sociaal-democratische SPD, twee uitgangspunten. Ten eerste: maak onderscheid tussen vluchtelingen die worden vervolgd en migranten die proberen te ontkomen aan economische problemen. „Ook als achter beide gronden om te vluchten het lot van mensen schuilgaat, ze zijn niet hetzelfde en kunnen niet leiden tot dezelfde onbeperkte aanspraken”. Ten tweede: we moeten ons afvragen hoeveel en wat voor immigratie we willen. „Alleen wanneer we in beide vragen eerlijk zijn, kunnen we de polarisering in de debatten overwinnen.” (NRC)