Mijn vader woont in een huis met mensen met een niet-aangeboren hersenbeschadiging. Soms vind ik het lastig te bepalen wie bewoner en wie begeleider is. Een vrouw stelt zich enthousiast aan mij voor en zegt dat ze, net als mijn vader, op veel verschillende plekken op de wereld heeft gewoond: onder meer in Letland, Iran en Australië. „En op de maan,” voegt mijn vader stoïcijns toe, „daar heeft ze ook gewoond.”

