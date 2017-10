Weterings (VVD) wordt burgemeester Tilburg

VVD-politicus Theo Weterings is maandagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De 58-jarige liberaal volgt PvdA’er Peter Noordanus op, die vorige week na zeven jaar zijn ambt neerlegde om met pensioen te gaan.

Weterings is sinds 2007 burgemeester van Haarlemmermeer en vervulde eerder dezelfde functie in Beverwijk. Hij is geborgen in Tilburg en was in de jaren tachtig raadslid voor de VVD in de stad.

Drugscriminelen

Weterings’ voorganger Noordanus besteedde veel tijd aan het bestrijden van de georganiseerde drugscriminaliteit in zijn stad en provincie. Brabantse burgemeesters luiden al jaren de noodklok over de toenemende invloed van drugscriminelen.

De afgelopen twintig jaar had Tilburg PvdA-burgemeesters, met uitzondering van een korte periode waarin VVD-mastodont Ivo Opstelten waarnemend burgemeester was. Behalve die interim-periode had de stad niet eerder een burgemeester van VVD-huize.