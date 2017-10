Vijf doden bij brand in Franse Mulhouse

Bij een brand in de stad Mulhouse in het oosten van Frankrijk zijn maandagnacht vijf mensen omgekomen. De brand brak uit in een flatgebouw in de wijk Bourtzwiller, meldt persbureau AFP.

De brandweer kreeg rond 12 uur ‘s nachts een melding uur over een brand in de kelder van de flat. De slachtoffers zouden overleden zijn doordat zij rook hadden ingeademd, meldt de lokale krant L’Alsace. Vier van de vijf doden zijn kinderen. Nog acht andere bewoners zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht en daar behandeld worden aan brandwonden en rookvergiftiging. Drie van hen zijn zwaargewond.

In totaal waren er zo’n vijftig brandweerlieden ter plaatse. De regio Elzas is een populaire vakantiebestemming onder Nederlandse toeristen.