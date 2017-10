Vijf aanhoudingen in mestfraudezaak Noord-Brabant

In een strafrechtelijk onderzoek naar mestfraude zijn maandagochtend in Noord-Brabant vijf mensen aangehouden. Het gaat om twee veehouders en drie medewerkers van een bedrijf uit Stevensbeek dat mest verhandelt en vervoert.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hielden de vijf aan op verdenking van het sjoemelen met mestmonsters en valsheid in geschrifte. De vijf zouden zo de wettelijke regels omzeilen die Nederland moet beschermen tegen het illegaal dumpen van mest. Daardoor raakt het grondwater ernstig vervuild.

Bemonsteringsapparatuur

Om controle te houden over de meststromen heeft de overheid de mestsector verplicht om vrachtwagens, waarmee mest wordt vervoerd, uit te rusten met apparatuur. Die neemt automatisch een monster van de lading en verzegelt het monster in een pot. „De veehouders en medewerkers van het loonbedrijf worden ervan verdacht dat zij deze bemonsteringsapparatuur aangepast hebben zodat de monsters niet goed worden verzegeld”, aldus de NVWA in een verklaring.

De wagens waarvan de apparatuur gemanipuleerd zou zijn, zijn van Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts in Stevensbeek, aldus bronnen in de sector. Het gaat om een middelgroot familiebedrijf dat actief is in Oost-Brabant. Het bedrijf wil geen commentaar geven. Een van de aangehouden veehouders is een kalverboer uit Stevensbeek.

Na signalen over grootscheepse fraude met de mestboekhouding heeft de NVWA de controle geïntensiveerd. Politie en NVWA deden eerder dit jaar een onderzoek naar mestfraude in Friesland. In januari werden woningen doorzocht en twee mensen aangehouden.

In november 2016 werden invallen gedaan bij een mesttransporteur in Wintelre, bij Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt die onderneming in Wiltelre voor 10,9 miljoen euro te hebben gefraudeerd met de administratie van de mestladingen en met mesttransporten. Op het bedrijfspand, een woonhuis en 28 andere panden en percelen in Brabant en Zeeland is conservatoir beslag gelegd.

Sinds 2012 wordt ook mesttransportbedrijf in het Brabantse Lierop verdacht van grootschalige mestfraude. De verdachten in deze vijf jaar oude zaak staan deze maand voor de rechter.