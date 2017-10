Verdachten moord halfbroer Kim houden onschuld vol

De twee vrouwen die verdacht worden van de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un houden vol onschuldig te zijn. Dat meldt persbureau Reuters. Maandag is in de rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur het proces tegen het tweetal van start gegaan. De verdachten, die de doodstraf kunnen krijgen, zeggen dat ze erin geluisd zijn.

Kim Jong-nam liep op 13 februari door de luchthaven van Kuala Lumpur toen twee vrouwen een vloeistof in zijn gezicht spoten. Korte tijd later werd Kim onwel. Hij overleed in het ziekenhuis. De Maleisische politie concludeerde een week later dat Kim was bespoten met het zeer dodelijke zenuwgas VX.

Kort na de aanval arresteerden de Maleisische autoriteiten de twee verdachten die nu terecht staan. Het zijn de Indonesische Siti Aisyah (25) en de Vietnamese Doan Thi Huong (28). De Maleisische procureur-generaal maakte eind februari bekend dat hij hen ging vervolgen voor moord.

Vals paspoort

Zuid-Korea en de Verenigde Staten denken dat het Noord-Koreaanse regime opdracht heeft gegeven voor de moord. Vier Noord-Koreaanse verdachten, die Maleisië kort na de moord verlieten, waren volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst werkzaam voor de regering in Pyongyang. Kim Jong-nam viel in 2001 uit de gratie omdat hij met een vals paspoort naar Tokio was gereisd. Zo’n schandaal deed ernstige afbreuk aan de heiligheidscultus rond de Kim-familie. Noord-Korea ontkent iets met de zaak te maken te hebben.

De BBC meldde eind februari dat Aisyah niet ontkende dat ze vloeistof op Kim had gespoten, maar in de veronderstelling verkeerde dat het ging om babyolie. De vrouw dacht namelijk mee te doen aan een grap voor een televisieprogramma. Opdrachtgevers met een Japans of Koreaans uiterlijk zouden haar daar 85 euro voor hebbben betaald. Maandag in de rechtszaal hielden de advocaten van Aisyah en Huong vast aan dat verhaal.

Lees ook dit stuk dat NRC maakte over de familie van Siti Aisyah: Was Isah goedgelovig, of een Noord-Koreaanse spion?

De aanklager zei dat Aisyah en Huong wel degelijk wisten waar ze mee bezig waren. Het duo heeft, onder begeleiding van de vier andere verdachten, de aanval geoefend in winkelcentra in Kuala Lumpur. Dat laat volgens justitie duidelijk zien dat er geen sprake is van een misverstand, maar van moord. De vrouwen schudden hun hoofd toen hen na het voorlezen van de aanklacht werd gevraagd of ze schuldig zijn.

Naar verwachting gaat de rechtszaak tot 30 november duren. De aanklager gaat vermoedelijk nog zo’n veertig getuigen oproepen. Als de rechter de verdachten schuldig bevindt, wacht hen hoogstwaarschijnlijk de doodstraf.