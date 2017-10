Treinverkeer ontregeld door stroomstoring Utrecht

Treinstation Utrecht Centraal werd maandagochtend getroffen door een grote stroomstoring. Als gevolg daarvan was tijdelijk geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal.

Het treinverkeer startte rond 11.00 uur langzaam weer op. Volgens spoorbeheerder ProRail had een externe energieleverancier te kampen met een grote storing waardoor ook het spoornetwerk rondom Utrecht Centraal tijdelijk getroffen werd.

Volgens ProRail is er weer zeer beperkt treinverkeer van en naar Utrecht Centraal mogelijk, maar de treinen rijden met flinke vertraging. Wanneer de treinen weer volgens de dienstregeling rijden, is nog onduidelijk. Omdat Utrecht Centraal het spoorknooppunt van Nederland is, zullen de gevolgen van de stroomstoring maandagmiddag ook nog op andere stations in de Randstad merkbaar zijn. ProRail adviseert reizigers daarom om voor vertrek de actuele dienstregeling via de NS te raadplegen.