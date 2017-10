Watertanden met Donna Hay

Een nieuw boek van de Australische Donna Hay is altijd iets om naar uit te kijken. Ik ontdekte haar jaren geleden via mijn zus en ben sindsdien fan van haar aantrekkelijke werk met toegankelijke recepten. Thuis heb ik een stapel van haar boeken met papiertjes op pagina’s van recepten die ik al gemaakt heb of nog wil maken.

Haar laatste is net uit en heet Basics to Brilliance, want een goede basis is alles, zo schrijft ze in haar beknopte voorwoord. Het boek is ingedeeld in drie delen: hartig, onmisbaar en zoet. Ze begint steeds met een basisrecept, zoals bijvoorbeeld snelle vlinderkip uit de oven, en dat vult ze aan met drie of vier vervolgrecepten of variaties die je met die vlinderkip kunt maken. Zo deelt ze ook haar recept voor Thaise groene curry gevolgd door drie recepten waarvoor je die curry nodig hebt.

Het is een makkelijke manier om stapsgewijs recepten aan te leren en verder uit te bouwen. Datzelfde principe past ze toe in het zoete gedeelte met heerlijkheden om van te watertanden. Het middendeel ‘onmisbaar’ bevat recepten voor salsa’s, pesto’s en boterdeeg. Zeg maar de basis van de basis, onderdelen die je altijd wel nodig hebt. In dat onmisbare deel viel me haar recept voor couscous op: in een kom doen, kokend water erover en klaar. Maar zo gaan we niet met couscous om: die hoort geduldig gestoomd en liefdevol met de handen bewerkt te worden. Kom niet tussen een Marokkaanse en haar couscous: sommige bereidingswijzen moet je koesteren.

Haar recept voor pekingeend, dat gaan we later deze week maken, klinkt ook al zo makkelijk en ik ben zeer benieuwd of het net zo verrukkelijk zal smaken als bij de beroemde Spring Deer in Hongkong.

Maar misschien ben ik nu te streng. De charme van Donna Hay is nu juist het laagdrempelige gemak zonder concessies te doen aan de smaak. Behalve bij die couscous dan. Het is wel mooi te zien hoe haar werk met haar faam mee is gegroeid. Waren haar eerste boeken soft covers met gewoon mooie foto’s, deze Basics to Brilliance is beeldschoon met prachtige foto’s waar je onmiddellijk honger van krijgt en elk voornemen tot matiging meteen laat varen.

Dit is hoe een kookboek hoort te zijn.