Regering Catalonië in spoedberaad na referendum

Rafael Catalá Polo, de Spaanse minister van Justitie, heeft maandagochtend gedreigd de Catalaanse autonomie op te schorten als de Catalaanse regering onafhankelijkheid uit zal roepen.

De Spaanse overheid zou artikel 155 van de Grondwet in kunnen roepen, wat zou betekenen dat het Catalaanse zelfbestuur per direct wordt opgeheven. De regio zou dan meteen onder Spaans gezag komen te vallen.

Catalá Polo zei tijdens een televisieinterview:

"Het is onze taak om problemen op te lossen en dat is wat we zullen doen, ook als als de maatregelen pijnlijk zijn. Als iemand onafhankelijk verklaart, moet we ze vertellen dat dat niet kan.”