Schutter Las Vegas was schatrijke vastgoedhandelaar, 'geboren op de vlucht'

Waarom schoot Stephen Paddock 58 mensen dood en verwondde hij er honderden, voordat hij de hand aan zichzelf sloeg?

Het motief van de dader van het grootste schietincident in de geschiedenis van de VS was maandagavond nog een groot raadsel. Islamitische Staat eiste de aanslag op, maar volgens de politie in Las Vegas is er geen aanwijzing dat Paddock banden had met een terreurorganisatie. IS heeft eerder ten onrechte aanslagen geclaimd. Sheriff Joseph Lombardo van Las Vegas zei dat de autoriteiten uitgaan van een „eenzame wolf”. FBI-agent Aaron Rouse zei op een persconferentie: „We hebben op dit punt geen band met een internationale terroristische organisatie vastgesteld.”

Paddocks broer Eric zei tegen Amerikaanse media dat er geen enkel voorteken was voor de daad van zijn broer. De 64-jarige Stephen was een rustige pensionado zonder kinderen. „Hij gokte en at wel eens een burrito”, zei zijn broer. Vanuit zijn woonplaats Mesquite, een seniorenplaatsje op ruim 100 km afstand van las Vegas, ging Stephen regelmatig naar de stad om er op hoog niveau te gokken, vooral met poker, om tienduizenden dollars. Volgens zijn broer had hij geen gokschulden.

Zoons van een bankovervaller

De Paddocks zijn zoons van een bankovervaller die lange tijd voortvluchtig was, en zijn „geboren op de vlucht”, zei Eric tegen The Washington Post. Stephen Paddock werkte als accountant en zat in de jaren tachtig enige tijd bij een defensiebedrijf. Tegenover AP verklaarde broer Eric dat Stephen een schatrijke vastgoedhandelaar was. Hij woonde in Texas, Californië en lange tijd in Florida, waar zijn familie nog steeds woont. Met zijn 90-jarige moeder en broer had Paddock voor het laatst twee weken geleden contact, toen orkaan Irma de staat teisterde.

In 2013 verhuisde hij vanuit Florida naar Mesquite, samen met zijn vriendin Marilou Danley, een 62-jarige vrouw uit Australië. Zij werd maandag aanvankelijk genoemd als mogelijke kamergenoot van Paddock in het Mandalay Bay Hotel en gezocht door de politie. Later op de dag bleek dat ze in het buitenland zat. De politie verklaarde dat ze niet betrokken was bij de aanval.

Paddock was bij de politie in Vegas alleen bekend vanwege een verkeersovertreding. Met de politie in Mesquite kwam hij nooit in aanraking. Hij bezat een vliegbrevet en een jachtvergunning voor Alaska. Volgens zijn broer bezat Stephen verschillende vuurwapens en een jachtgeweer, maar ten tijde van zijn verhuizing naar Mesquite geen automatisch wapen. In Paddocks hotelkamer in het Mandalay Bay, waar hij op 28 september had ingecheckt, werden tien vuurwapens aangetroffen. Volgens CNN was met tenminste één van die wapens geknutseld, zodat het kan functioneren als een automatisch wapen. Bij een huiszoeking in zijn huis in Mesquite vond de politie nog meer wapens en munitie. Een ander huis op zijn naam, in het noorden van Nevada, moest maandagavond nog doorzocht worden.

Paddocks broer Eric zei dat het nieuws de familie als een „meteoriet” heeft geraakt. „We hadden geen idee”, zei hij tegen Reuters. „We vinden het afschuwelijk. We zijn verbijsterd en onze condoleances gaan uit naar de slachtoffers.”