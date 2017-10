Schrijver moet moeder Marianne Vaatstra vijf ton betalen

De publicist Wim Dankbaar moet 500.000 euro betalen aan Maaike Terpstra, de moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. Dankbaar maakt de moeder van het slachtoffer al jaren het leven zuur.

In augustus sommeerde de rechter de auteur om teksten over de moeder van zijn website en Facebookpagina te verwijderen en te rectificeren, op straffe van een dwangsom. Ook kreeg hij een contactverbod. Dankbaar liet meerdere uitspraken staan en rectificeerde niet conform het vonnis van de rechtbank. Daarom moet hij nu een half miljoen betalen aan Maaike Terpstra.

Boek

Het was niet de eerste keer dat de twee elkaar troffen in de rechtbank. In 2014 publiceerde Dankbaar een boek met passages uit het dagboek van Terpstra, toen nog Vaatstra geheten. De persoonlijke notities kwamen zonder toestemming van Terpstra in het bezit van de auteur. In het boek stond dat het Openbaar Ministerie met vervalst bewijs de verkeerde dader zou hebben gearresteerd voor de verkrachting van en moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert dat een asielzoeker verantwoordelijk is voor de gruweldaden.

Een rechter oordeelde in 2015 dat Dankbaar het auteursrecht van Maaike Terpstra had geschonden. De hele oplage van het boek werd vernietigd en de schrijver moest de moeder twee ton schadevergoeding betalen.

Maximale boete

De som van 500.000 euro die Dankbaar nu moet betalen was de maximale straf die hij kon krijgen. De schrijver kan nog in hoger beroep gaan. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Terpstra, had uit voorzorg al beslag van een half miljoen laten leggen op de bankrekening van Dankbaar. Hij hield er rekening mee dat de publicist het vonnis zou negeren.

Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord bij Veenklooster. Nadat jarenlang onduidelijk was wie de dader was, werd in 2012 na een groot DNA-onderzoek Jasper S. als schuldige aangewezen en veroordeeld. Hij heeft bekend, maar zegt zich weinig van de misdaad te kunnen herinneren.