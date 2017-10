‘Rockster Tom Petty (66) overleden’

De Amerikaanse rockster Tom Petty zou maandag in het ziekenhuis zijn overleden na een hartstilstand. Dat meldt CBS. De musicus werd zondag in zijn huis in Malibu bewusteloos aangetroffen en ademde niet. Hij is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De Amerikaanse showbizz-site TMZ spreekt dit bericht van CBS tegen. Volgens de website heeft zijn familie besloten hem niet te reanimeren en is de verwachting dat hij niet lang meer te leven heeft, maar is hij nog niet overleden. Een bericht van de politie over zijn overlijden zou niet kloppen, aldus de entertainmentsite.

Tom Petty and the Heartbreakers

De Amerikaan Tom Petty werd geboren in Gainesville, Florida en begon al op jonge leeftijd met het maken van muziek. Na een reeks omzwervingen langs verschillende bands brak hij eind jaren ’70 door met de Heartbreakers, een groep vormde met jeugdvriend en medegitarist Mike Campbell en toetsenist Benmont Tench. Later voegden ook bassist Ron Blair en drummer Stan Lynch zich bij het trio

De band wist zich te onderscheiden met muziek die te kenmerken was als een mix van blues- en rootsrock. Ze bouwden daarmee voort op onder meer de Byrds en Eagles. Het album Damn the Torpedoes (1979) was hun eerste succes in zijn thuisland, onder meer door de single Refugee.

De Heartbreakers kennen wisselend succes in de jaren’80. In 1986 wordt de groep gevraagd op tournee te gaan Bob Dylan. De kennismaking tussen de zanger en Petty bevalt zo goed dat ze samen werk schrijven. Met de single Jammin’ me, van de hand van Dylan, scoort de gitarist opnieuw een hit.

Eind jaren ’80 gaat Petty zijn eigen weg en sluit hij zich onder meer aan bij de gelegenheidsformatie Travelling Wilburys, een van de grootste supergroepen aller tijden met ook Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne (ELO) en Roy Orbison. Met Handle With Care hadden ze een wereldwijde hit. De groep maakte twee albums maar stopte na het overlijden van Orbison en diens beoogde opvolger Del Shannon.

Solo

Petty gaat daarna de samenwerking aan met Jeff Lynne. De frontman van de band Electric Light Orchestra (ELO) produceert Petty’s eerste soloplaat Full Moon Fever. De zanger toont zich daarop opnieuw een popsmid van buitenklasse met onder meer de hit Free Fallin’.

Het bandbloed kroop echter waar het niet gaan kon en Petty sloot zich in 1991 weer aan bij The Heartbreakers. Samen maakten ze hun succesvolste album tot dan: Into the Great Wide Open. Een samenwerking met succesproducer Rick Rubin levert Petty in 1994 een MTV Video Music Award op voor het over drugsgebruik gaande nummer Mary Jane’s Last Dance.

Nadat drummer Stan Lynch in 1995 uit de Heartbreakers is gestapt, voegt voormalig Nirvana-lid Dave Grohl zich bij de groep van Petty. Die vertrekt echter al snel weer om plaats te maken voor de definitieve vervanger Steve Ferrone.

In 2002 wordt Petty opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en verschijnt het album The Last DJ. De zanger neemt daarin de in zijn ogen geldverslindende entertainmentindustrie op de hak. De plaat wordt echter maar matig ontvangen.

Laatste album: Hyponotic Eye

Tom Petty and the Heartbreakers blijven ook in dit decennium actief maar grote hits scoorden ze niet meer. Onlangs rondden ze een tournee af ter gelegenheid van hun veertigjarige jubileum.

Petty maakte uiteindelijk dertien platen met The Heartbreakers, waarvan Hypnotic Eye uit 2014 de laatste was. De gitarist verkocht tijdens zijn leven meer dan 80 miljoen albums.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht baseerden wij ons op de berichtgeving van CBS News. Vervolgens kwam TMZ met een artikel naar buiten waarin het overlijden van Petty werd ontkend. Deze informatie hebben wij aan het oorspronkelijke bericht toegevoegd.