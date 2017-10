Poetin-criticus Navalny moet twintig dagen cel in

De Kremlin-kritische blogger en politicus Aleksej Navalny moet opnieuw de cel in. Dat heeft een rechtbank in Moskou maandag bepaald, melden Navalny en zijn woordvoerster. Navalny, die geregeld kritiek uit op president Poetin, zou opgeroepen hebben tot demonstraties waar geen vergunning voor was afgegeven.

Navalny werd vrijdag gearresteerd toen hij zijn woning in de Russische hoofdstad verliet. Daardoor kon hij Moskou niet verlaten om aan een protest deel te nemen. De straf heeft te maken met een latere demonstratie in Sint-Petersburg, waar de autoriteiten geen vergunning voor hebben afgegeven.

Eerder opgepakt

Het is niet de eerste keer dat Navalny in de problemen komt. Eerder dit jaar moest hij een film over de corruptie van premier Dmitri Medvedev offline halen. In maart en juni werd de blogger opgepakt voor het organiseren van demonstraties.

In maart worden in Rusland presidentsverkiezingen georganiseerd. Die hoopt Poetin opnieuw te winnen zonder al te veel tegenstand. Navalny mag zich van de kiescommissie niet kandidaat stellen, omdat hij vorig jaar veroordeeld werd tot een voorwaardelijke celstraf vanwege vermeende fraude. Dat vonnis is volgens de oppositiepoliticus politiek gemotiveerd en bedoeld om hem monddood te maken.