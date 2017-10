Personeel demonstreert op terrein chemiebedrijf Yara

Zo’n 150 tot 200 man personeel dat betrokken is bij de bouw van een nieuwe fabriek voor kunstmestproducent Yara, demonstreren maandag op het terrein van Yara in het Zeeuwse Sluiskil. Volgens de werknemers, die uit Roemenië en Italië afkomstig zijn, krijgen ze nog geld van onderaannemer SIM SpA. Dat meldt de regionale zender Omroep Zeeland.

SIM SpA werkte in opdracht van de Italiaanse hoofdaannemer Maire Tecnimont op het terrein van het chemiebedrijf. Onderaannemer SIM SpA zou failliet zijn waardoor de salarissen van een grote groep werknemers twee maanden lang niet werden uitbetaald.

Volgens vakbond CNV zou het in totaal om een bedrag van duizenden euro’s gaan. Omroep Zeeland meldt dat nog zo’n 150 Roemenen en 50 Italianen geld krijgen van SIM. Het is uitzonderlijk voor Roemeense gastarbeiders om in zulke groten getale te demonstreren omdat zij geen sterke positie op de arbeidsmarkt hebben.

Doordat onderaannemer SIM failliet zou zijn, zou er tevens niet langer voor werkvergunningen betaald zijn, zegt vakbond CNV. Werknemers mochten nog 45 dagen na het aflopen van hun werkvergunning doorwerken maar inmiddels mogen zij het terrein van Yara niet meer op.

Yara, de opdrachtgever, zegt in gesprek zijn met aannemer Technimont. Volgens Yara is het pas sinds maandagmorgen op de hoogte van de omvang van de betalingsproblemen. Maire Tecnimont was maandag niet bereikbaar voor commentaar.