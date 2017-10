Oud-spits FC Utrecht belandt in de top 3 van Goal v/h Weekend

Dit weekend eens geen goals voor Vincent Janssen of Arjen Robben in aanloop naar het WK-kwalificatieweekend. Memphis zat vorige week op de tribune maar scoorde nu wel, al vond hij het na zijn intikkertje toch weer nodig om een gebaar te maken richting zijn criticasters. Niet bij de selectie: Jeremain Lens, die op aangeven van Ryan Babel - wél bij Oranje - lekker afrondde.

Good old Vágner Love (33) loste het vindingrijk op namens Alanyaspor. En de 19-jarige Ghanees Joseph Paintsil, sinds deze zomer in Hongaarse dienst bij Ferencváros, scoorde zeer fraai.

3. Julian Draxler (PARIS S-G v Bordeaux 5-1)

U was onder de indruk van PSG tegen Bayern München afgelopen week? De heren trekken de lijn gewoon nog even door. Bordeaux was kansloos, niet in de laatste plaats vanwege deze fantastische vrije trap van Neymar. Het is uiteindelijk echter een puntgave counter met geweldige afwerking van Draxler - let ook even op de assist van Kylian Mbappé - die we inlijsten.

2. Sebastien Haller (EINTRACHT FRANKFURT v VfB Stuttgart 2-1)

Ze missen hem best wel een beetje bij FC Utrecht, en nu weten we waarom ook alweer. De assist is van Jetro Willems, die iets minder gemist wordt bij PSV, maar het gaat hier natuurlijk vooral om de smakelijke afwerking:

1. Reinaldo (Vasco da Gama v CHAPECOENSE 1-1)

Shinji Kagawa zorgde er op schitterende wijze voor dat Peter Bosz opnieuw drie punten op zijn conto kon schrijven. En dat had ook best wel eens de Goal van het Weekend kunnen zijn, áls uit Brazilië niet de inzending van Reinaldo was komen overvliegen: