Oud-presentator Dick Passchier (84) overleden

Oud-presentator Dick Passchier is vrijdag op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Kollum, Friesland, overleden. Dat meldt de omroep KRO-NCRV. Passchier leed aan de ziekte van Parkinson.

Passchier werd bekend als dé presentator van de spelshows in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Hij presenteerde NCRV-programma’s als Zeskamp, Spel zonder grenzen, Stedenspel en Tweekamp. Tussen 1973 en 1980 verzorgde hij het commentaar bij het jaarlijkse Koninginnedagdefilé op 30 april.

KRO-NCRV zegt in een reactie “dankbaar” te zijn voor wat Dick Passchier “voor ons & de Nederlandse tv heeft betekend”.

We zijn Dick Passchier dankbaar voor wat hij voor ons & de Nederlandse tv heeft betekend. Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies https://t.co/UZtY8PUjDF — KRO-NCRV (@KroNcrv) October 2, 2017

De tv-carrière van Passchier, die als jongen het liefste bij de radio wilde werken, begon in 1965, toen hij vanuit Brussel het spelprogramma Interland presenteerde bij de BRT, de voorloper van de Vlaamse omroep VRT. In dat programma nam een Belgisch team het op tegen een Nederlands team. Ook presenteerde hij die jaren Zeskamp bij de NCRV, en later Tweekamp, een tv-quiz voor middelbare scholieren, steevast met medepresentator Judith Bosch.

De internationale versie van Zeskamp, Spel zonder grenzen, werd ook door Passchier en Bosch gepresenteerd, en door de NCRV uitgezonden. In dat programma streden teams uit verschillende Europese landen in ludieke spellen, bijvoorbeeld in een groot zwembad of op een zeephelling.

Vanaf 1973 was de stem van Passchier te horen tijdens het Koninginnedagdefilé met koningin Juliana. “Ik werd gebeld door de NOS”, zei hij daarover in Helden van toen (2011), “en ik dacht: die zijn niet goed. Ik had nog nooit iets verslagen. Ja, Spel zonder grenzen, maar dat was totaal iets anders.” Hij zou de voice-over blijven tot 1980, en in 1981 bij de eerste Koninginnedag met koningin Beatrix.

Helden van toen (2011):



Parallel met het tv-werk had Passchier dertig jaar lang met zijn vrouw in Zwijndrecht een winkel, ‘Marhaba’, waar ze oosterse cadeau-artikelen en meubels verkochten. “Op tv kon je zo afgedankt worden”, motiveerde hij die dubbele baan wel eens. In de jaren zeventig was hij ook enkele jaren voorzitter van FC Dordrecht.

Begin jaren negentig stopte Passchier met zijn tv-werk en ondernemerschap in Nederland en hij verhuisde later naar Noorwegen. Daar was hij actief als correspondent voor onder meer Met het Oog op Morgen (NOS) en Wereldnet (VPRO). In 2004 keerde hij terug naar Nederland.

Passchier was bijna zestig jaar getrouwd en had drie zoons. De uitvaart vond maandag plaats in besloten kring.