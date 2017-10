‘Onaf gebouw is zwakte bij Nederlands bod EU-agentschap’

Het Nederlandse bod om het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Amsterdam te halen kent verschillende zwakheden. Ook andere landen die azen op het nu nog in Londen gevestigde agentschap, schieten op punten tekort. Dat schreef de Europese Commissie zaterdag in een analyse over de negentien biedingen die zij ontving. In de analyse van de biedingen spreekt de Commissie geen voorkeur uit.

Het agentschap, met zo’n 900 werknemers, moet weg uit Londen vanwege de geplande Britse EU-uittreding. Het EMA is gewild vanwege de economische activiteit die het genereert. Het organiseert veel congressen en trekt farmaceutische bedrijven aan. In november beslissen de 27 lidstaten overblijvende EU-lidstaten waar het EMA wordt gevestigd. Ook moet dan het besluit vallen over de vestigingsplaats van de Europese Bankenautoriteit, die eveneens nog in Londen zit.

Nederland is alleen kandidaat voor de EMA. In het voorstel krijgt het EMA een nieuw gebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het pand, dat zo’n 300 miljoen euro gaat kosten, is echter nog niet helemaal klaar op het moment dat de verhuizing van het bureau moet plaatsvinden op 1 januari 2019 en moet er eerst op een tijdelijke locatie worden gewerkt.

Brussel geeft niet de voorkeur aan tijdelijke locaties bij de verhuizing, „vanwege het mogelijke extra werk en andere nadelen die twee verhuizingen in korte tijd met zich meebrengen”, aldus een algemene reactie op alle biedingen.

In het Nederlandse bod staat niets over de beveiliging, de aanwezigheid van een archief en de IT-systemen in het nieuwe gebouw, schrijft de Commissie. Ook merkt Brussel op dat Nederland niet zegt hoeveel plaatsen beschikbaar zullen zijn op crèches voor EMA-personeel. Andere kandidaten voor het EMA zijn onder meer Kopenhagen en Stockholm.

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid maakt de analyse van de Commissie duidelijk dat Amsterdam „bij de beste biedingen” hoort. „Wij bieden namelijk een op maat gemaakt gebouw waar alles in zit dat nodig is.”

Onlangs bleek volgens nieuwssite Politico uit een uitgelekte enquête onder EMA-personeel dat Amsterdam de favoriete nieuwe plek is voor het instituut. Dat kan voordelig zijn voor Nederland. In de analyse noemt Brussel het „essentieel” dat het EMA zijn huidige personeel kan behouden.