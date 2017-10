Nobelprijs naar biologische klok

De Nobelprijs voor Geneeskunde en Fysiologie is maandag toegekend aan Jeffrey Hall, Michael Rosbash en Michael Young voor hun ontdekkingen rond het moleculaire mechanisme dat biologische klok van mens en dier controleert. Dankzij de biologische klok zijn de biologische processen in het lichaam afgestemd op het ritme van dag en nacht in de natuur. Ze ontdekten het mechanisme bij fruitvliegjes. Voor de Geneeskundeprijs ontving het Nobelcomité dit jaar 361 nominaties.

Wordt nog uitgebreid.