Modekwestie: Zijn mom-jeans wel voor moeders?

Mom-jeans: hoog in de taille, niet te strak aan de billen, een iets toelopende pijp, een korte gulp en gemaakt van niet al te woest gebleekte denim zonder stretch. Ze zijn gebaseerd op de damesspijkerbroeken die begin jaren negentig werden gedragen, maar niet perse door voorlopers – hence the name.

Mom-jeans zijn al een paar jaar erg populair onder jonge vrouwen (TopShop was een van de eerste merken die hem ook onder die naam verkocht) en zijn onderdeel van de normcode trend, die nog steeds voortduurt. Zo heeft het trendsettende merk Vetements dit najaar variaties op de afritsbroek, de ouwelullenbroek van ribfluweel en een knalgeel ‘ANWB’-jack in de collectie.

Het probleem met deze kleren is dat ze ironisch zijn. Dat is enorm leuk bij jonge mensen, die ook precies weten hoe ze het moeten stylen. Maar vanaf een jaar of 35 wordt dat vaak lastiger, en boven de 40 werkt ironische mode zelden meer. Dan zie je er in een mom-jeans al snel uit als, nou ja, een wat suffe oudere vrouw. Ik heb als late veertiger een mom-jeans gekocht, en die snel overgedaan aan een tiener.

Dus het antwoord is: nee, tenzij u heel jong kinderen heeft gekregen en die kinderen nog op de lagere school zitten. Kies anders voor een model gebaseerd op de klassieke 501 (‘boyfriend-jeans’) met een medium hoge taille. Al sluit ik niet uit dat de mom-jeans binnenkort zo de standaard wordt onder jonge vrouwen dat alle associatie met jarennegentigmoeders eraf is, en het gewoon een lekker zittende broek is die de taille slanker doet lijken en de benen langer. Dan praten we weer verder.