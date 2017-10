Minstens elf doden bij zelfmoordaanslag Damascus

Bij een zelfmoordaanslag op een politiestation in de Syrische hoofdstad Damascus zijn maandag zeker elf doden gevallen. Dat verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken volgens persbureau AP.

De aanslag vond plaats in de wijk al-Midan, aan de zuidkant van Damascus. Volgens de Arabische televisiezender Al Mayadeen werd de aanslag uitgevoerd door vier militanten.

Een van hen blies zich op voor de ingang van het politiebureau en nog een tweede aanslagpleger bracht op de eerste verdieping van het gebouw een bom tot ontploffing. Het Russische staatspersbureau RIA Novosti spreekt van minstens vijftien doden, onder wie meerdere politieagenten en burgers.

Nog niet opgeëist

De aanslag is nog niet opgeëist. Eerdere zelfmoordaanslagen in Damascus werden tot nu toe opgeëist door IS of door Tahrir al-Sham, een nieuwe coalitie van extremistische groeperingen.

De laatste zelfmoordaanslag in Damascus vond plaats in juli. Het ging toen om een driedubbele zelfmoordaanslag waarbij zeven mensen om het leven kwamen.