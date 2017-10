Meerdere keren galmt spervuur over The Strip

Las Vegas Village Ongeveer 22.000 mensen zijn zondagavond aanwezig bij het slotconcert van het driedaagse countryfestival Route 91 Harvest. Het openluchtevenement voltrekt zich op het festivalterrein van Las Vegas Village aan de oostkant van Las Vegas Boulevard, ofwel ‘The Strip’. De zanger Jason Aldean, de laatste artiest van de avond na anderen als Eric Church en Sam Hunt, is ongeveer 20 minuten bezig wanneer om 22:08 uur het geluid van een automatisch vuurwapen klinkt. Op video’s op sociale media is te zien dat aanwezigen op de grond liggen en gillend op de vlucht slaan, alleen of in groepjes, hand in hand. De muziek gaat nog ruim 30 seconden door, dan wordt Aldean door beveiligingsmensen van het podium gehaald. Hij blijft ongedeerd. Meerdere keren galmt er spervuur over The Strip, volgens ooggetuigen meer dan 10 minuten lang, terwijl mensen beschutting zoeken of proberen te ontkomen. Sommigen worden daarbij onder de voet gelopen. Een ooggetuige had voetsporen op zijn rug. „Mensen vielen gewoon op de grond”, aldus Steve Smith, uit Phoenix, Arizona, tegen Reuters. „Het ging maar door. Waarschijnlijk honderd schoten per ronde. Het klonk alsof er werd herladen en dan begon het weer.”

Mandalay Bay Hotel De schoten komen van de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel en Casino, een megahotel schuin tegenover het festivalterrein aan het zuidelijke einde van The Strip. Speciale politie-eenheden bestormen het hotel en vallen de kamer binnen. Daar treffen ze Stephen Paddock, een 64-jarige man uit de regio die donderdag was ingescheckt. Rond middernacht meldt de politie dat een verdachte „down” is. Volgens sheriff Joseph Lambardo worden er zeker tien vuurwapens in de kamer aangetroffen. De verdachte, die de ramen had opengeslagen, is „inmiddels dood”, aldus Lambardo. Hij zou zichzelf hebben omgebracht. In de kamer ging het rookalarm af als gevolg van de honderden schoten die Paddock had gelost.

University Medical Center Meer dan vijfhonderd mensen worden met verwondingen naar ziekenhuizen in Las Vegas gebracht, meldt de politie. Volgens een woordvoerder van het University Medical Center behandelt het ziekenhuis „veel patiënten” die door kogels zijn geraakt. Er is zo’n grote toestroom van gewonden dat velen naar de eerste hulp worden gebracht door burgers in personenauto’s, zo melden plaatselijke media. Ziekenhuispersoneel in heel Las Vegas wordt opgeroepen om direct naar het werk te komen.

The Strip De autoriteiten zetten een commandopost op nabij de plaats van de aanval en sluiten delen van The Strip urenlang af. Gasten van verderop gelegen hotels en casino’s, zoals het MGM Grand, zien vluchtende mensen en horen dat er een schutter actief is. „Heel veel mensen begonnen te rennen en te gillen”, zei ooggetuige Kevin Daly tegen de Los Angeles Times. „Er waren zoveel mensen aan het lopen en aan het rennen en huilende mensen en mensen die zeiden dat er een actieve schutter was.” Het gebied werd afgesloten en Daly ging terug naar zijn kamer. Hotelgasten in de hele stad wordt gelast op hun plek te blijven. Ook de Interstate 15, een snelweg nabij The Strip, wordt gedeeltelijk afgesloten.