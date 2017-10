Leen Bakker hoeft goedkope hoogslapers niet te leveren

Leen Bakker hoeft de hoogslaper die het per abuis op de website voor een bodemprijs aanbood, niet voor die prijs te leveren. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat was aangespannen door claimclub Aliter Melius namens enkele honderden consumenten.

De meubelverkoper bood verschillende zogeheten ‘Hoppekids’-hoogslapers in het laatste weekend van juli voor respectievelijk 24 en 85 euro aan op zijn website, terwijl de bedden normaliter tussen de 300 en 500 euro kosten. Nadat berichten op sociale media verschenen over de ‘scherpe aanbieding’, kreeg Leen Bakker naar eigen zeggen duizenden bestellingen binnen. Had het bedrijf alle bestellingen wél moeten nakomen, dan had dat een verlies van bijna 10 miljoen euro opgeleverd, becijferde Leen Bakker.

Volgens Aliter Melius laat het vonnis nog wel ruimte voor de klanten die het bed bestelden vóórdat op sociale media bekend werd dat Leen Bakker het bed zo goedkoop aanbood. De claimclub laat weten in gesprek te gaan met die consumenten over een eventuele bodemprocedure. Het zou gaan om enkele tientallen bestellingen.