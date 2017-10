Las Vegas lijkt wapendebat nog niet te beïnvloeden

Stephen Paddock (64) had vrij spel, toen hij om iets na tien uur ’s avonds lokale tijd het vuur opende op de bezoekers van het Route 91 Harvest Festival in Las Vegas. Hij zat met zeker tien geweren onopvallend verschanst op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Beneden hem, aan de andere kant van de Las Vegas Boulevard, stonden duizenden mensen dicht opeengepakt te luisteren naar countryzanger Jason Aldean.

In de minuten die daarop volgden, schoot Paddock zeker 58 concertgangers dood. Meer dan vijfhonderd mensen raakten gewond. Op beelden van getuigen is te zien hoe er massale paniek uitbrak, en hoe mensen probeerden snel het terrein te verlaten. Anderen zochten dekking achter muren of hekken. Na twee uur trof de politie Stephen Paddock dood aan op zijn hotelkamer.

De massale schietpartij in Las Vegas is de dodelijkste in de Amerikaanse geschiedenis. Het vorige record, 49 doden in Orlando door Omar Mateen, hield een jaar en vier maanden stand. Massale schietpartijen in de VS – meestal gedefinieerd als een schietpartij waarbij vier mensen worden gedood of verwond – zijn sinds circa vijftien jaar sterk in opkomst. Ze komen vaker voor, en er vallen veel meer doden bij. Vier van de vijf dodelijkste schietpartijen vonden plaats vanaf 2007.

Automatische wapens

Welke wapens Stephen Paddock precies gebruikte, is nog niet bekend. Op de beelden die gemaakt zijn tijdens de schietpartij zijn langdurige salvo’s te horen. Alles wijst er dus op dat Paddock een automatisch wapen in bezit had. Dat roept veel vragen op. De verkoop van automatische wapens, zoals machinegeweren, is aan strenge regels gebonden. Maar de westelijke staat Nevada, waar vuurwapenbezit sterk is gecultiveerd, heeft relatief milde wapenwetten.

Politiek zit het vuurwapendebat volledig vast, mede dankzij de machtige vuurwapenlobby van de National Rifle Association. Toenmalig president Barack Obama probeerde in 2012 de verkoop van vuurwapens aan strengere regels te binden. Hij deed dit na de schietpartij op een basisschool in Newtown, waarbij behalve de dader 26 doden vielen, van wie twintig jonge kinderen. Die plannen mislukten door tegenstand van de Republikeinen, die een meerderheid in beide kamers van het Congres hadden en nu nog steeds hebben. Ook onder sommige Democraten was weerstand.

Sommige Democraten roepen nu op dat debat te heropenen. Senator Chris Murphy schrijft in een verklaring: „Het is om razend van te worden dat mijn collega’s in het Congres zo bang voor de vuurwapenindustrie zijn dat ze doen alsof er geen beleidsopties zijn om deze epidemie tegen te gaan.”

Het Huis van Afgevaardigden wil binnenkort een wetsvoorstel behandelen dat de verkoop van geluidsdempers op vuurwapens dereguleert. Dempers maken het bij schietpartijen moeilijker om vast te stellen waar de schoten vandaan komen. Een stemming hierover zal snel plaatsvinden, en zal waarschijnlijk tot een overwinning voor de NRA leiden.

De regering-Trump en de Republikeinse meerderheid in het Congres hebben er geen belang bij de schietpartij te politiseren. Anders dan Obama in 2012 (Newtown) en 2016 (Orlando) kwam president Donald Trump nu met een vage en algemene verklaring. Hij noemde de schietpartij „een handeling van het pure kwaad”, en zei: „We zoeken naar een vorm van betekenis in de chaos, iets van licht in het duister. De antwoorden zijn niet eenvoudig te vinden.” Tot woede van een minderheid van Democraten lijkt Las Vegas het vuurwapendebat vooralsnog niet te beïnvloeden.