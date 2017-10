Ajax-trainer Keizer is nu niet ineens heel blij

Zijn door tegenslag geplaagde ploeg won met 4-0 bij sc Heerenveen, maar Ajax-trainer Marcel Keizer toonde zich niet blijer dan anders. Anderen mogen opportunistisch zijn, hij is dat niet.

Knelpunten

Dat Keizer in zijn eerste maanden bij Ajax doet denken aan Claudio Ranieri had een compliment kunnen zijn, ware het niet dat de Italiaanse trainer voor zijn succes bij Leicester City bekend stond als de Tinkerman, de bijnaam die de Britse pers hem gaf omdat hij als trainer van Chelsea voortdurend zijn basisopstelling wijzigde.

Keizer doet dat ook. Terwijl hij vorige week tegen Vitesse (1-2 verlies) voor het eerst dezelfde spelers opstelde als in het duel ervoor, wekte hij met drie wijzigingen tegen Heerenveen de indruk dat hij nog altijd niet weet wie zijn vaste formatie moeten vormen. Wel of geen Justin Kluivert? Is Frenkie de Jong te frivool? Moet hij de grillige David Neres ook tegen Sparta opstellen na diens twee goals in Friesland?

Leemte vullen

Een winnende trainer heeft altijd gelijk, maar zolang hij voor die dilemma’s staat oogt Keizer kwetsbaar. Dit is niet het Ajax dat hij voor ogen heeft. Er moeten komende winterstop nog twee spelers bij, zei hij, om de leemte na het vertrek van Davy Klaassen, Davinson Sanchez, Kenny Tete en Jaïro Riedewald op te vullen.

Voorlopig zal de coach wel voor routinier Klaas-Jan Huntelaar kiezen, ten faveure van de eerder zo geprezen Kasper Dolberg of een variant met beide spitsen in de basis. Kill your darlings: het klinkt pijnlijk, maar hoe meer zekerheid hoe beter, in een periode waarin altijd één onzekere factor blijft opspelen: het drama Nouri.

Dat lege stoeltje in de kleedkamer – dat blijft het grootste knelpunt in zijn werk. Wat wegebt in de buitenwereld, is voor zijn spelers een leegte die hen immer uit balans kan brengen. Ook Keizer zelf. „Het is geen normaal seizoen als alle honderd seizoenen hiervoor”, zei hij in De Telegraaf.

Crisismanagement

Het drama voltrok zich in zijn eerste weken, toen Keizer er langzaam achter kwam hoe het is om trainer van Ajax te zijn. De zwaarste baan van Nederland, zei hij onlangs. In de politiek zullen sommige mensen daar anders over denken, maar zeker is dat er weinig mensen zijn die zo vaak in de openbaarheid worden afgerekend als een trainer van Ajax.

Bij Telstar noch bij SC Cambuur, FC Emmen of Jong Ajax heeft hij dat ervaren. Een derde competitienederlaag had hem zomaar fataal kunnen worden, schreef de pers voor het duel met Heerenveen. „Maar de opluchting is niet zo groot als iedereen denkt, hoor”, zei Keizer na afloop. „Ons veldspel kan nog steeds beter.”

Mediapresentatie

De druk die hij zou moeten ervaren is een merkwaardig fenomeen in de voetbalwereld. Ja, elke Ajax-supporter wenst topresultaten, alle directeuren van de club idem dito. Maar die druk bestaat vooral uit vragen van journalisten over die druk. Als een soort selffulfilling prophecy. Binnenskamers is de sfeer niet veel anders. „Iedereen heeft het over de druk. Die leg ik vooral mezelf op”, zei Keizer afgelopen week. Hij wordt niet gek van de buitenwereld, hooguit van zichzelf, als Ajax niet het mooie voetbal speelt dat hij nastreeft en hij vanaf zes uur ’s ochtends denkt: wat moet er anders?

Er is gesuggereerd dat het een veeg teken is dat Ajax-kopstukken als Marc Overmars en Edwin van der Sar hem niet openlijk steunen, maar zij treden sowieso al zelden op de voorgrond. Net als Dennis Bergkamp, die als lid van Ajax’ technisch hart sterk voor hem had gepleit. Keizer blijft er monter onder. Hij is ontwapenend eerlijk voor de camera en zegt in onvervalst Amsterdams waar het op staat. Slecht is slecht, goed is goed.

Toekomstperspectief

In Heerenveen had Ajax het geluk waar het eerder dit seizoen aan ontbrak, maar na afloop was Keizer de eerste om de 4-0 te nuanceren. „We speelden beter tegen Heracles en daar verloren we.”

Dat zijn ploeg nog altijd zesde staat valt tegen, net als de recente uitschakeling in de voorronde van de Europa League die zal blijven nadreunen. Maar als Keizer al zo schuldig is als wordt verondersteld, verdient hij de tijd dat te weerleggen. Juist een club die een onervaren trainer aanstelt, moet ruimhartig met krediet omspringen.