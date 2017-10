In Nevada kom je heel simpel aan een wapen

Zeker tien wapens had Stephen Paddock, de schutter die maandag ten minste vijftig bezoekers van een countryfestival doodschoot, meegenomen naar het Mandalay Bay-hotel in Las Vegas. Maandagmiddag was nog niet bekend welke soort wapens Paddock minutenlang leegschoot op het nietsvermoedende concertpubliek.

Volg de laatste ontwikkelingen via ons liveblog

Te oordelen naar het geluid op de video’s die slachtoffers met hun telefoons maakten, ging het voornamelijk om automatische wapens. De ondersheriff van Las Vegas sprak van ‘rifles’. Hoe dan ook, vanuit het raam van zijn hotelkamer op de 32ste verdieping hoefde Paddock alleen maar ruwweg te richten op de samengepakte menigte op het festivalterrein aan de overkant van de straat om tal van slachtoffers te kunnen maken.

Een vrouw zit op een stoeprand, vlakbij de locatie van de schietpartij. Foto John Locher/AP Mensen vluchten voor de schietpartij. Foto David Becker/AFP Een man ligt op een vrouw terwijl anderen vluchten voor de schietpartij. Foto David Becker/AFP Een politievrouw zit tijdens de schietpartij achter een politieauto. Foto John Locher/AP

Machine gun tourism

Paddock was afkomstig uit Mesquite, een plaatsje op 130 kilometer van Vegas. Hij was niet bekend bij de politie. Dat hij zoveel wapens in bezit had, konden de autoriteiten in Nevada niet weten; wapenbezit wordt in de staat niet geregistreerd. Wie een wapen koopt bij een officiële handelaar ondergaat alleen de federaal verplichte snelle achtergrondcheck via de computer. Wie geen strafblad heeft, niet illegaal is en boven de 18, komt daar al snel doorheen.

Nevada behoort tot de staten met heel ruime wapenwetten. Machine gun tourism, waarbij klanten op schietbanen voor hun plezier met zware automatische wapens in de weer mogen, is daar een stevige bron van inkomsten. Wie in Nevada eenmaal een vergunning heeft voor één wapen, mag zonder verdere problemen nieuwe wapens aanschaffen.

Daarnaast is sinds 2016 een zogeheten ‘preemptive state law’ van toepassing, wat betekent dat lagere overheden of particuliere instellingen het dragen van een wapen niet zomaar mogen verbieden. Er is geen limiet op de hoeveelheid munitie die iemand mag bezitten. Toch is het aantal wapenbezitters in Nevada, voor zover althans bekend, niet extreem hoog; ongeveer 37 procent van de inwoners heeft er een wapen, waarmee de staat in de Amerikaanse middenmoot valt.

Knooppunt wapenhandel

Nevada staat privépersonen toe hun wapen te verkopen zonder achtergrondcheck, en het erkent de vergunningen om onzichtbaar een wapen te dragen (concealed carry) van 23 andere staten. De staat heeft nauwelijks restricties op semi-automatische wapens en munitievoorraden. Het maakt Nevada tot een knooppunt van legale en illegale wapenhandel. Bij misdaden in buurstaat Californië, dat strenge wapenwetten heeft, duiken vaak in Nevada verhandelde wapens op.

De situatie leidt tot een bovengemiddeld aantal doden door wapengeweld. Nevada is een van de 21 Amerikaanse staten waar meer doden door wapengeweld vallen dan in het verkeer. Volgens gezondheidsdienst Centers for Disease Control, dat overlijdensstatistieken bijhoudt, vielen er tussen 2005 en 2014 gemiddeld 14,7 doden door kogels op elke 100.000 inwoners: 44 procent meer dan het nationale gemiddelde. Buitenproportioneel vaak ging het daarbij om zelfdoding. Met 10,3 zelfmoorden op 100.000 mensen staat Nevada op de vijfde plaats wat zelfdodingen in de VS betreft.

Ook Stephen Paddock doodde zichzelf zondagnacht op zijn hotelkamer, voordat overvalteams van de politie hem konden bereiken.