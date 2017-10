‘Ik wil hier niet sterven’

Mike Cronk dacht dat er vuurwerk werd afgestoken tijdens het concert van countryzanger Jason Aldean. “Pas tijdens de tweede ronde schoten zei een vriend tegen mij ‘ik ben geraakt’”. Cronk vertelt zijn verhaal aan de Amerikaanse zender ABC News. Zonder shirt staat hij op straat. “Mensen doken naar de grond terwijl de schoten maar doorgingen. Mensen klommen over hekken, verscholen zich onder het podium.”

Tussen de schoten door kon hij vluchten, samen met een vriend die drie keer in zijn borst blijkt te zijn geraakt. “Uiteindelijk kon ik hem in een truck leggen, samen met drie andere gewonden.” Aan het einde van de straat vonden ze een ziekenwagen. “Een iemand stierf, hier, in mijn armen. De andere drie konden mee met de ambulance”. Op gelaten toon zegt hij: “Met mijn vriend komt het gelukkig goed.”

Cronk bezocht samen met duizenden anderen het muziekfestival Route 91 Harvest in Las Vegas waar een man maandag zeker 58 mensen doodschoot. Bij de hoofdingang van het festival stond Michelle Leonard. Zij wist onmiddellijk dat het mis was, “ik wist het gewoon,” zegt ze tegen ABC News. Ze werkt als verkoopster vaak op muziekevenementen en zegt dat er “nooit vuurwerk wordt afgestoken tijdens een concert als de artiest nog aan het zingen is”.

“Ik hoorde pop-pop-pop-pop. Non-stop”. Ze probeert te vluchten maar komt haar verkoopkraam niet uit.

“Ik rende naar andere verkopers die probeerden de muren door te breken. Ze kropen over tafels en over betonnen blokken.”

Ze weet uiteindelijk weg te komen. Tijdens haar vlucht raakt ze haar schoenen kwijt en de as van haar vader die ze altijd om haar nek draagt. Uiteindelijk vindt ze dekking bij een café.

Hotelkamer

De dader gebruikte waarschijnlijk meerdere automatisch geweren. “Het voelde alsof er vijftien tot twintig rondes met schoten waren. En toen opnieuw, en opnieuw”, zegt Leonard.

Omdat de schutter het vuur opende vanuit een hotelkamer op de 32e verdieping wist niemand waar de schoten vandaan kwamen. “Iedereen rende en schreeuwde,” zegt Leonard. Zanger Jake Owen vergeleek de mensenmassa tijdens de schietpartij met “vissen in een ton”. “Ik vind het vreselijk om dit soort woorden te gebruiken maar zo zag het eruit”, zei hij tegen CNN.

Owen was net klaar met optreden en stond aan de zijkant van het podium naar de afsluitende act van die avond te kijken, countryzanger Jason Aldean, toen hij iets geks hoorde.

“Op dat moment veranderde alles. De angst, de chaos. Iedereen zocht dekking, op welke manier dan ook.”

‘Ik wil hier niet sterven’

Vanaf de eerste rij keek Brian Claypool naar het concert. Toen hij meende vuurwerk te horen, keek hij omhoog. “Ik zag niets en raakte een beetje bezorgd,” zegt hij op ABC News. Zanger Jason Aldean begon tijdens het optreden te twijfelen, merkte Claypool. “Toen hoorde ik een schot en liet Jason zijn gitaar vallen.” Het schieten ging maar door. “Ik lag op de grond en toen het ophield, ben ik gaan rennen”.

Hij kon zich verstoppen in een klein kamertje en dacht “ik wilde niet sterven in dat kamertje”. Toen de schoten even waren gestopt, keek hij door een kier van de deur. “Een politieagent riep: ‘Ga! Nu!’”. Hij rende richting het noorden en wist te ontkomen. “Ik verblijf trouwens in hetzelfde hotel als de schutter, op de 24e verdieping. Ik ben met dezelfde lift gegaan als de dader, moet je nagaan,” zegt hij.

Ook in hetzelfde hotel is NBC News-correspondent Joe Frye aanwezig met een groep collega’s. “We waren zo’n zes verdiepingen boven de schutter”, zegt hij op de zender. “Ik weet niet precies waar hij heeft gezeten maar zo krijg je een beetje een idee”, zegt hij terwijl hij de gordijnen opzij schuift. Het festivalterrein is vanuit de hotelkamer goed te zien.

Samen met zijn team werkte Frye het hele weekend aan een verhaal over de vrijlating van de omstreden acteur en American-football-ster O.J. Simpson. Het hotel nam contact met ze op. “Ze zeiden dat we in onze kamer moesten blijven en uit de buurt van de ramen.” Het hotel werd afgesloten en niemand mocht het gebouw verlaten. De politie trof de schutter uiteindelijk dood aan in zijn hotelkamer, met tien wapens.

“We zitten midden op de Strip van Las Vegas,” zegt Frye. Hij wijst naar buiten en zeg: “Normaal is het hier altijd druk, nu zien we alleen veel ambulances en politie.”